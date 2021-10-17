زد يتوج بمنافستي مواليد 2008 و2010.. والأهلي يحصد لقب تحت 12 عاما للناشئين

توج فريقا زد إف سي مواليد 2008 و2010 ببطولة زد التحضيرية لموسم 2021 - 2022، والتي اختتمت مبارياتها أمس السبت، بعدما حصدا أعلى النقاط متفوقين على فرق الأهلي والزمالك ومصر للمقاصة.

كما توج فريق الأهلي مواليد 2009 بالمركز الأول بنفس البطولة.

وفاز فريق زد مواليد 2010 على نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد الشريف، وحقق فريق زد مواليد 2008 أكبر انتصار بالبطولة على نادي مصر للمقاصة بثمانية أهداف دون رد أحرزهم اللاعبون مازن محمود 3 أهداف، مصطفى محسن 3 أهداف، وعمر تامر هدف، فيما خسر زد مواليد 2009 من النادي الأهلي بهدف وحيد، وحقق الأهلي مواليد 2010 انتصارًا على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعادل الأهلي والزمالك مواليد 2008، وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بسداسية نظيفة.

وبذلك تصدر نادي زد إف سي مواليد 2008 و2010 المركز الأول ببطولة زد التحضيرية لموسم 2021/2022، وجاء في المركز الثاني نادي الزمالك، وحل النادي الأهلي في المركز الثالث، فيما تصدر النادي الأهلي مواليد 2009 بطولة زد وحل نادي الزمالك في الوصافة وجاء زد إف سي في المركز الثالث، ومنحت شركة زد للاستثمار الرياضي، الفائزين بالمركز الأول جوائز مالية قدرها 60 ألف جنيه، و30 ألف جنيه لصاحب المركز الثاني، و15 ألف جنيه للمركز الثالث.

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة زد للناشئين، أفضل لاعب وأحسن حارس مرمى وهداف البطولة من الفرق المشاركة، ونال جائزة أفضل لاعب من فرق مواليد 2008 اللاعب عمر ياسر من النادي الزمالك، ويوسف أحمد من النادي الأهلي أحسن حارس مرمى، ومصطفى محسن من نادي زد إف سي هداف البطولة، فيما نال جائزة أفضل لاعب من فرق مواليد 2009 اللاعب محمد أيمن من الأهلي، ورجب أحمد رجب من الأهلي أحسن حارس مرمى، وأحمد إبراهيم من الزمالك هداف البطولة، أما في مواليد 2010 حصل براء عاطف لاعب زد إف سي على جائزة أفضل لاعب، وآدم إبراهيم لاعب الزمالك أحسن حارس مرمى، وكريم أشرف لاعب الأهلي هداف البطولة.

وقال أحمد عبد الله رئيس قطاع الكرة بنادي زد الرياضي، إن النادي نظم بطولة زد التحضيرية لموسم 2021/2022 لتوفير احتكاك قوي لفرق النادي مع كبرى الأندية الرياضية بمصر، والتي تتميز بقطاع ناشئين جيد، مشيدًا بمستوى فرق زد سواء على المستوى الفردي للاعبين والذين حصدوا العديد من الجوائز الفردية بالبطولة أو على المستوى الجماعي والخططي بفضل ما يوفره نادي زد من أفضل المدربين لقطاع الناشئين تحت إشراف أجنبي بالتعاون مع نادي بورسيا دورتموند.

ووجه "عبد الله"، الشكر للفرق المشاركة، وحرصها على تقديم أداء قوي ببطولة زد، يسهم في تطوير المنافسات المحلية وإعداد اللاعبين لمختلف البطولات المحلية والقارية والدولية، مشيرًا إلى إشادة الفرق المشاركة بالبطولة بالتنظيم ومستوى ملاعب مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد.