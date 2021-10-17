الدوري الإسباني - إشبيلية يهزم سيلتا فيجو ويزاحم في صراع القمة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 18:41

كتب : FilGoal

رافا مير - إشبيلية

استعاد إشبيلية نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإسباني بالفوز بهدف دون رد على سيلتا فيجو.

وسجل رافا مير هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 54 ليزاحم فريقه صراع قمة الدوري الإسباني.

ورفع إشبيلية رصديه إلى 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات بالتساوي مع ريال مدريد وأتليتكو مدريد، ويتفوق عليهم ريال سوسيداد بـ 20 نقطة بعد تسع مباريات.

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وكان إشبيلية قد خسر مباراة الجولة السابقة أمام فريق غرناطة بهدف دون رد.

ويتبقى لإشبيلية مباراة مؤجلة أمام فريق برشلونة لم يتم تحديد موعدها بعد.

ويستضيف إشبيلية فريق ليفانتي ضمن مباريات الجولة العاشرة يوم الأحد المقبل.

الدوري الإسباني إشبيلية رافا مير
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