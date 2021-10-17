لابورتا يعد أعضاء برشلونة بمحاكمة بارتوميو

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 18:34

كتب : أحمد أباظة

خوان لابورتا وجوسيب ماريا بارتوميو

وعد خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني بفتح باب التصويت لأعضاء النادي على محاسبة مجلس الإدارة السابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قانونيا أمام المحكمة، وذلك بمجرد صدور الأدلة ضدهم.

جاء ذلك على هامش اجتماع أعضاء النادي لإقرار الحسابات المالية، والتي أثارت استنكار العديد من الأعضاء بديون تقارب مليار و350 مليون يورو.

وقال لابورتا خلال الاجتماع: "أريد اتخاذ هذه الخطوة حين أملك المعرفة الكاملة وكل الأدلة التي تطلبها المحكمة. بمجرد صدور هذه الأدلة سنكون جاهزين لتقديمها مباشرة".

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وأضاف "سنقرر هذا الأمر معا. لكم حرية الاختيار فيما يجب فعله وما يجب تجنبه. سأدعوكم إلى اجتماع لتقرروا اتخاذ هذا الإجراء من عدمه".

وأشار لابورتا إلى عدم إمكانية اتخاذ هذه الخطوة قبل امتلاك كل الأوراق اللازمة، كما فسر قراره بتغيير هيئة المحامين عن النادي في قضية "بارسا جيت"، والتي تتلخص في قيام الإدارة السابقة بالتعاقد مع شركة لإدارة حسابات تروج لها وتهاجم خصومها، سواء اللاعبين السابقين أو الحاليين بالإضافة إلى بعض الشخصيات البارزة في كتالونيا.

وأوضح رئيس النادي "اضطررنا إلى تغييرهم لأننا نريد من يدافع عن مصالح برشلونة وليس مصالح الإدارة السابقة".

واضطر بارتوميو إلى الاستقالة في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، فيما تم انتخاب لابورتا في مارس بعد فترة مؤقتة قادها كارلس توسكيتس.

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