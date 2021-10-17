اتحاد الكرة يطلب حضور 30 ألف مشجع أمام الجابون

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 18:29

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد السماح بحضور 30 ألف مشجع لمواجهة مصر أمام الجابون في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم على ملعب برج العرب في منتصف الشهر المقبل.

وأشار بيان الاتحاد المصري إلى أن ذلك الطلب يأتي متسقا مع توجه الجهات المعنية لعودة الجماهير إلى المدرجات.

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وشدد اتحاد الكرة على أن مباراة الجابون هي الأخيرة للمنتخب الوطني في سلسلة مباريات المجموعة وتقام على أرضه.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط عقب إقامة أربع جولات وقبل جولتين من النهاية.

ويأتي منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد ست نقاط ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى المرحلة الختامية من التصفيات.

الاتحاد المصري بيان رسمي حضور الجماهير
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