موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى لتجديد عقد فاتي قبل الكلاسيكو

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف أنسو فاتي في ليفانتي

يسعى نادي برشلونة لتجديد عقده نجمه الشاب أنسو فاتي قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد ضمن مباريات الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة يتمنى إنهاء مفاوضات التجديد قبل مواجهة الكلاسيكو.

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة يملك خيارا في التعاقد بتمديد عقد فاتي - الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري - لمدة موسمين مقبلين.

لكن يريد برشلونة أن تكون رغبة فاتي المشاركة في مستقبل النادي الفترة المقبلة.

وفي نفس التوقيت يعمل برشلونة على تجديد تعاقد كل من عثمان ديمبيلي ورنالد أراوخو وجافي.

وتم إرسال العقد الجديد إلى خورخي مينديز وكيل أنسو فاتي ويتم تحليله حاليا.

وأوضح التقرير أن فاتي يريد البقاء في برشلونة ولكنه لا يتعجل أمور التفاوض.

وشارك فاتي في ثلاث مباريات مع برشلونة هذا الموسم وسجل هدفا في أولى مبارياته مع الفريق هذا الموسم.

وعاد فاتي للمشاركة مع برشلونة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

الدوري الإسباني برشلونة أنسو فاتي
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