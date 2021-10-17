أندية الدوري - إيسترن كومباني.. العمل في الظل

"نحن نعمل في الظل" هكذا تحدث باسم علي عضو مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني عندما سئل عن استعداد الفريق للموسم المقبل.

دون الكثير من الظهور، بدأ مسئولو إيسترن كومباني في محاولة تكوين فريق يساعده على الاستمرار وسط الكبار مع إيجاد عقود رعاية تساعد على تمويل الفريق.

النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه يدخل الموسم الجديد وهدفه الاستمرار وسط الكبار على الأقل.

علاء نوح المدير الفني لإيسترن كومباني قال في تصريحات لـFilGoal.com: "التواجد هنا كان تحد كبير بالنسبة لي في قيادة الفريق للصعود ومن ثم خوض منافسات الدوري الممتاز، الهدف الأساسي هو البقاء في الدوري بالطبع".

تاريخ النادي

تأسس النادي عام 1953 وتأهل للدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

مقر النادي في منطقة العمرانية.

يلعب النادي مبارياته في ملعب بترو سبورت والملعب البديل سيكون الكلية الحربية.

الموسم الماضي

تأهل الشرقية إيستيرن كومباني للدوري الممتاز بعد تصدره لمجموعة الصعيد متفوقا على منيا والألومنيوم.

الشرقية تصدر المجموعة برصيد 59 نقطة بفارق نقطتين عن الألومنيوم الثاني و4 نقاط عن المنيا صاحب المركز الثالث.

الشرقية للدخان هو النادي رقم 75 الذي يلعب في الدوري الممتاز طوال تاريخه.

سوق الانتقالات

أبقى نادي إيسترن كومباني على 11 لاعبا من الموسم الماضي وتعاقد مع 20 لاعبا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

حراسة المرمى

عمرو حسام من إنبي – أحمد بوسكا من الإنتاج الحربي

خط الدفاع

محمود صقر ظهير أيمن من سيراميكا كليوباترا – عاصم سعيد ظهير أيمن ومدافع من مصر للمقاصة – أسامة العزب مدافع من مصر للمقاصة – خالد مصطفى مدافع من مصر للمقاصة – كمال أبو الفتوح من سماد أبو قير مدافع وظهير أيسر – أحمد الداهش من النصر ظهير أيسر

خط الوسط

محمد الطرابلسي من الصفاقسي التونسي – بنجامين أفوتوا من هارتس أوف أوك الغاني – محمد الناصر من النصر

الأجنحة

بلال مالك من الملعب الرياضي التونسي جناح أيسر – فراس عيفيه من النجم الساحلي التونسي جناح أيمن – أحمد متعب من مصر للمقاصة جناح أيمن – مصطفى هشام من الأهلي جناح أيمن

صناع اللعب

صلاح عاشور من مصر للمقاصة – محمد عصام من البنك الأهلي

الهجوم

ستيفين سي من نابومجو التنزاني – عرفة السيد من سموحة

المدرب

أبقى إيسترن كومباني على الجهاز الفني بالكامل بقيادة علاء نوح ليتواجد مع الفريق في الموسم الجديد.

علاء نوح هو لاعب سابق في الكروم والقناة والترسانة وسموحة والسلام وكفر الدوار.

بعد اعتزاله تولى تدريب فريق الشباب في الترسانة ثم مساعد مدرب في الفريق الأول وانتقل ليكون المدير الفني في مركز شباب كوم حمادة ثم ونبروه والضبعة وفاركو والترسانة مرتين ومنتخب السويس وأبو قير للأسمدة وأخيرا إيسترن كومباني.

علاء نوح قال لـFilGoal.com عن تحدي وجوده مع إيسترن كومباني: " قمت بقيادة الفريق في أخر 6 مباريات في الدوري، كانت هناك صعوبات بالضغط مع المنافسين نظرا لتقارب النقاط مع المنيا والألومنيوم والتعثر سيعني فشلك في الصعود ولكننا نجحنا في الصعود مع الجولة الأخيرة".

وأضاف "قمنا بالاستعداد للموسم الجديد بعديد المباريات الودية لإيجاد الانسجام بين اللاعبين الجدد، نحتاج للتركيز وبذل أقصى ما لدينا لنبقى في الدوري الممتاز".

وتابع " صعودي مع الشرقية للدخان كان عوضا من الله بعد ضياع الصعود مع فاركو في الترقي وضياع الصعود مع الترسانة في أخر مباراة".

وأتم عن صعوبات التواجد في الدرجة الثانية " هناك تكون قيادتك للمباريات بهدف واحد وهو الإنتصار، تحتاج للتوازن في اللعب وأن يكون لديك دفاع جيد في المقان الأول ثم التركيز على التسجيل".

نجم الفريق

من الصعب اختيار نجم الفريق كونه أحد الفرق الصاعدة حديثا للدوري الممتاز مع إصافة 19 صفقة جديدة أيضا.

الفريق وسط هذا العدد الكبير من اللاعبين سواء في الدرجة الثانية أو الدوري الممتاز أو المحترفين فإنه في حاجة لإيجاد الانسجام في البداية ليتمكن من الاستمرار وسط الكبار.

المركز المتوقع

علاء نوح المدير الفني سيكون أمام مهمة صعبة للتكيف مع أجواء الدوري الممتاز الذي قد يشهد واحدا من أقوى مواسمه في الفترة الأخيرة.

التحدي الآخر كما ذكرنا سيكون الانسجام بين 11 لاعبا باقيا من الموسم الماضي و19 صفقة جديدة.

البقاء في الدوري سيكون الاستمرار في الدوري الممتاز وبالتالي فالمركز المتوقع بين الـ12 والـ15.