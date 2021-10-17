موندو ديبورتيفو: أرسنال يرغب في استبدال لاكازيت بـ جاريث بيل

يرغب نادي أرسنال في استبدال ألكسندر لاكازيت بجاريث بيل جناح ريال مدريد في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن سعي أرسنال لإتمام الصفقة في انتقالات يناير الشتوية.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال ينتظر موافقة الجناح الويلزي على تخفيض راتبه من أجل ضمان إتمام تلك الصفقة.

وينتهي تعاقد جاريث بيل مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري وكانت قد أشارت تقارير إلى رغبة اللاعب في الاعتزال عقب مونديال قطر 2022.

ويغيب جاريث بيل عن الملاعب بسبب الإصابة ومن غير المتوقع عودته قبل شهر نوفمبر المقبل.

كما ينتهي تعاقد عقد لاكازيت مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري ومن المقرر ألا يجدد النادي الإنجليزي تعاقده مع اللاعب.

وسجل الفرنسي لاكازيت 13 هدفا في الدوري الموسم الماضي، وعشرة أهداف في الموسم السابق له، و 13 هدفا في الموسم قبل ذلك، و 14 هدفا في موسمه الأول على ملعب الإمارات، لكنه لم يسجل بعد هذا العام.