بايرن ينفرد بالصدارة بخماسية على ليفركوزن في شوط واحد

فاز بايرن ميونيخ على باير ليفركوزن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

تقدم روبيرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونيخ سريعا في الدقيقة الثالثة بطريقة رائعة مستغلا عرضية من دايوت أوباميكانو لينهيها المهاجم البولندي بالكعب في المرمى.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 30 بعدما تلقى عرضية أخرى ولكن من ألفونسو دافيز لينهيها ليفاندوفسكي في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 35 أضاف توماس مولر الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وخادعت حارس المرمى.

وبعد دقيقة واحدة أضاف سيرجي جنابري الهدف الرابع مستغلا عرضية مولر ليسبق الحارس ويضع الكرة في الشباك.

قبل أن يضيف جنابري الهدف الخامس بعد دقيقتين فقط بعد تبادل رائع للكرة مع ليون جوريتسكا داخل منطقة الجزاء لينهي الكرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني لم يلعب بايرن ميونيخ بنفس الاندفاع الهجومي واهتم بالحفاظ على النتيجة، بينما حاول ليفركوزن تقليص الفارق وهو ما نجح فيه باتريك تشيك بتسجيل هدف شرفي في الدقيقة الـ 55 بعدما تلقى تمريرة من فلوريان فيرتز لينفدر بالمرمى ويسجل بنجاح.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 19 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند، وبفارق ثلاث نقاط عن ليفركوزن الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ 16.

ويتلتقي بايرن ميونيخ في مباراته المقبلة مع هوفنهايم على ملعبه يوم السبت 23 أكتوبر، بينما سيخرج ليفركوزن لمواجهة كولن خارج ملعبه يوم الأحد 24 أكتوبر.