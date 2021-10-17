هدف مصطفى محمد ينصر جالاتا سراي على رفاق كوكا.. وألتاي يخسر بمشاركة ريان

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

فاز جالاتا سراي على ضيفه قونيا سبور اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري التركي بهدف مصطفى محمد مهاجم مصر، بينما خسر ألتاي بهدف أمام ضيفه فاتح كاراجومروك.

وسجل مصطفى هدف فوز جالاتا سراي في الدقيقة الرابعة مستغلا خطأ مشتركا من مدافع وحارس مرمى قونيا سبور ليسدد الكرة في المرمى الخالي.

وشارك مصطفى منذ بداية المباراة بينما غاب مواطنه أحمد حسن "كوكا" عن قائمة قونيا سبور، وغادر الأول الملعب في الدقيقة 87 ليدخل بدلا منه مباي دياني.

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وفي لقاء آخر بدأه أحمد ريان، خسر ألتاي أمام فاتح كاراجومروك بهدف يان كارامو في الدقيقة 15.

وشارك ريان منذ البداية وغادر الملعب مع انطلاق الشوط الثاني.

وارتقى فاتح كاراجومروك للمركز الرابع في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 17 نقطة مثل جالاتا سراي الخامس.

بينما تراجع ألتاي للمركز السابع ورصيده 15 نقطة وخلفه مباشرة قونيا سبور برصيد 14 نقطة.

ويوم الجمعة سيلعب ألتاي ضد مضيفه ملاطيا سبور الذي يضم كريم حافظ.

بينما السبت يلعب قونيا سبور ضد ضيفه قيصري سبور.

وفي 25 أكتوبر تجري قمة مرتقبة بين بشيكتاش حامل اللقب ضد وصيفه جالاتا سراي.

الدوري التركي مصطفى محمد أحمد ريان أحمد حسن كوكا
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