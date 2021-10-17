اتحاد الكرة: فيفا رفض تعديل اللائحة.. واللجنة ستتولى إدارة العملية الانتخابية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إجراء أي تعديلات على لائحة النظام الأساسي.

وقال بيان الاتحاد: "فيفا أوضح أن الدخول في عملية إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم قبل أقل من ثلاثة أشهر على نهاية تفويض لجنة التطبيع المكلفة بإدارته، أمر محفوف بالمخاطر ولا يتوافق مع قرار مجلس فيفا الأخير بخصوص مد تفويض اللجنة".

وشدد "جاء ذلك في معرض رد فيفا على طلب عدد من الأندية بإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة التي تم اقرارها في نوفمبر الماضي واعتمدها فيفا في يونيو الماضي، وبدوره قام الاتحاد المصري برفع هذه الطلبات إلى الاتحاد الدولي".

وأكد "كما جاء في رد الاتحاد الدولي بيان بأسباب عدم جدوى الاقتراحات المقدمة بشأن التعديلات ، وتناول ذلك بالرد على كل مقترح من مقترحات التعديل بالتفصيل".

وأتم "كما حدد رد فيفا بأن تتولى اللجنة إدارة العملية الانتخابية المقبلة والجمعية العمومية على أساس لائحة النظام الاساسي للاتحاد 2020 والمعتمدة من فيفا ، ولائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد المصري 2021".

ماذا حدث؟

وكان اتحاد الكرة قد خاطب أعضاء الجمعية العمومية يوم الخميس قبل الماضي، لموافاته بطلباتهم لتعديل لائحة اتحاد الكرة، تمهيدا لإرسالها إلى فيفا لإبداء الرأي في تلك التعديلات، تمهيدا لعقد انتخابات الجبلاية. (طالع التفاصيل)

وفي وقت سابق، كشف FilGoal.com عن أبرز طلبات الأندية وهي..

تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يحق للعضو الذي أمضى 8 سنوات كعضو مجلس إدارة لاتحاد الكرة الترشح على مقعد العضوية، بل يتعين عليه الترشح كنائب أو كرئيس، فيما لا يحق للعضو الذي أمضى 8 سنوات كنائب للرئيس أن يترشح سوى على مقعد الرئيس، فيما لا يُسمح لرئيس اتحاد الكرة لمدة 8 سنوات بالترشح من الأساس.

إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة بحيث تقام الانتخابات بين القوائم، مع التمسك بوجود مقعد للمرأة.

الدعوة لجمعية عمومية غير عادية تستوجب طلب 25% من أعضاء الجمعية العمومية، بعكس اللائحة التي تتطلب طلب 50% من الأعضاء للدعوة لجمعية عمومية غير عادية وإقامة الانتخابات.

أن يتم توزيع نسبة بث مسابقات القسم الأول بواقع 5% لكل من رابطة أندية القسم الأول، ورابطة أندية القسم الثاني، ورابطة أندية القسم الثالث، واتحاد الكرة، فيما يتم توزيع الـ 80% المتبقية على أندية القسم الأول.

إشراف لجنة الانضباط باتحاد الكرة على العملية الانتخابية.

لا يتم إجراء انتخابات تكميلية حال خلو منصب الرئيس بالوفاة أو الاستقالة، بل يتم تصعيد النائب، وفي حال خلو منصب النائب لأي سبب، يتم تصعيد أكبر الأعضاء سنًا.

وبعد ذلك، أرسل اتحاد الكرة تلك الطلبات إلى فيفا، قبل رفض تلك التعديلات.