مصطفى محمد يسجل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري التركي

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 15:18

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

زار مصطفى محمد مهاجم مصر شباك ضيفه قونيا سبور في الدقيقة الرابعة من لقاء الأخير ضد جالاتا سراي اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

واستغل مصطفى خطأ مشتركا بين مدافع وحارس مرمى قونيا، الذي يضم أحمد حسن "كوكا"، قبل أن يسجل في المرمى الخالي.

ورفع مصطفى (23 عاما) رصيده إلى 3 أهداف في الموسم الحالي مع جالاتا سراي بعدما نال مرتين من شباك ريزة سبور في الجولة الماضية.

أخبار متعلقة
كارتيرون لـ في الجول: مشكلة مع حازم إمام؟ علاقتنا جيدة للغاية الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة شكوى خالد سعد.. وموقف بقية القضايا تشكيل ألتاي – أحمد ريان أساسي ضد فاتح كاراجومروك نهائي سعودي كوري لدوري أبطال آسيا.. أولسان يقهر مواطنه جيونبوك ويواجه بوهانج

ويخوض مصطفى موسمه الثاني مع جالاتا سراي الذي انتقل له في يناير الماضي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

ويشارك مصطفى منذ بداية اللقاء بينما يغيب كوكا عن قونيا سبور.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة، ويبتعد بخمس نقاط عن فينيرباهتشة المتصدر.

ويوم الإثنين الماضي سجل مصطفى هدفا في فوز مصر على مضيفتها ليبيا بنتيجة 3-صفر في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويوم الخميس المقبل سيحل جالاتا سراي ضيفا على لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وبعد 4 أيام يواجه مضيفه بشيكتاش حامل لقب الدوري التركي.

جالاتا سراي مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - برشلونة يستضيف فالنسيا 55 ثاتيه | الدوري الإسباني
اللجنة الفنية للإسماعيلي تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انتهاء مهمتها 9 دقيقة | الدوري المصري
أوسيمين يستعيد لـ نابولي صدارة الدوري الإيطالي 23 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة - فاتي وديباي يقودان الهجوم أمام فالنسيا 33 دقيقة | الدوري الإسباني
الحقبة الجديدة.. نيوكاسل يخسر المباراة الأولى على يد توتنام 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جاري نيفيل: على صلاح تجربة اللعب في ريال مدريد والسانتياجو برنابيو 42 دقيقة | أوروبا
حجازي يشارك في تعادل الاتحاد مع ضمك 43 دقيقة | السعودية
زد يتوج بمنافستي مواليد 2008 و2010.. والأهلي يحصد لقب تحت 12 عاما للناشئين ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا