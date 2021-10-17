مصطفى محمد يسجل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري التركي

زار مصطفى محمد مهاجم مصر شباك ضيفه قونيا سبور في الدقيقة الرابعة من لقاء الأخير ضد جالاتا سراي اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

واستغل مصطفى خطأ مشتركا بين مدافع وحارس مرمى قونيا، الذي يضم أحمد حسن "كوكا"، قبل أن يسجل في المرمى الخالي.

ورفع مصطفى (23 عاما) رصيده إلى 3 أهداف في الموسم الحالي مع جالاتا سراي بعدما نال مرتين من شباك ريزة سبور في الجولة الماضية.

ويخوض مصطفى موسمه الثاني مع جالاتا سراي الذي انتقل له في يناير الماضي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

GOL! Mostafa Mohamed ! dk'3 Galatasaray 1-0 Konyaspor ------------------------------------------ Bu sayfa telif sebebi ile kapanacaktır. Lütfen ana sayfamızı takip ediniz > @GOLAZOOOSports #GSvKNY #GSvKON pic.twitter.com/HkjVHpuTpN — 6Pas (@6Pas10) October 17, 2021

ويشارك مصطفى منذ بداية اللقاء بينما يغيب كوكا عن قونيا سبور.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة، ويبتعد بخمس نقاط عن فينيرباهتشة المتصدر.

ويوم الإثنين الماضي سجل مصطفى هدفا في فوز مصر على مضيفتها ليبيا بنتيجة 3-صفر في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويوم الخميس المقبل سيحل جالاتا سراي ضيفا على لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وبعد 4 أيام يواجه مضيفه بشيكتاش حامل لقب الدوري التركي.