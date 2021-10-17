الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة شكوى خالد سعد.. وموقف بقية القضايا

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 14:42

كتب : إبراهيم رمضان

خالد سعد

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تفاصيل شكوى الظهير الأردني السابق للفريق، خالد سعد، ضد النادي.

وقال أدهم لـ FilGoal.com: "الأردني خالد سعد كان قد رفع قضية ضد الزمالك في عام 2007 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يطالب فيها بفسخ تعاقده ضد الزمالك، ورفض فيفا دعوته وبعد عامين سقطت الدعوى".

وأوضح "في الفترة الأخيرة توجه خالد سعد للمحكمة الرياضية الدولية، وأبلغتنا بأنها سترسل لنا طلبات سعد في القضية، لكن حتى الآن لم يتم إبلاغنا بشيء".

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وانضم سعد للزمالك من الفيصلي الأردني عام 2007، إلا أنه لم يستمر طويلا ضمن صفوف القلعة البيضاء.

وعن بقية القضايا قال أدهم: "بالنسبة لبقية القضايا، مثل الخاصة بمستحقات مدرب الفريق السابق كريستيان جروس، ومستحقات ناديي ماريتيمو وسبورتنج لشبونة في صفقتي محمد إبراهيم وشيكابالا، وبقية القضايا، فهي في مسارها الطبيعي سواء في فيفا أو المحكمة الرياضية".

وأتم "نتواصل مع كل الأطراف للوصول لتسويات حتى الآن".

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