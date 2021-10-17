نهائي سعودي كوري لدوري أبطال آسيا.. أولسان يقهر مواطنه جيونبوك ويواجه بوهانج

حجز أولسان هيونداي حامل اللقب موقعه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بإسقاط مواطنه الكوري الجنوبي جيونبوك بنتيجة 3-2 في لقاء مثير احتضنه ملعب جيونجو في بلد الناديين اليوم الأحد.

وضرب أولسان موعدا في نصف النهائي مع مواطنه بوهانج ستيلرز في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء المقبل.

وتقدم أولسان عن طريق فاليري كايزاشفيلي في الدقيقة 13 وعادل هان كيو-وون النتيجة في الدقيقة 39.

ثم سجل أولسان الهدف الثاني بواسطة يون إل-لوك في الدقيقة 46 من الشوط الأول لكن جيونبوك عادل النتيجة مجددا بهدف تاكاهيرو كونيموتو في الدقيقة 48.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل لي دونج-جيونج الهدف الثالث لأولسان ليواصل حملة دفاعه عن اللقب بنجاح.

وكان بوهانج ستيلرز تفوق على ناجويا جرامبوس الياباني صباح الأحد بنتيجة 3-صفر.

والفائز من لقاء أولسان وبوهانج سيلعب النهائي في السعودية ضد أحد الناديين المحليين، الهلال أو النصر.

وسيلعب الهلال ضد النصر في بلديهما مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وتقرر استضافة السعودية للنهائي بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة على ملعب الفريق المنتمي للمنطقة الغربية من القارة في السنوات الفردية.

بينما في السنوات الزوجية سيجري النهائي في ملعب الفريق المنتمي للمنطقة الشرقية.

ويعد الهلال السعودي أكثر فريق توج باللقب برصيد 3 بطولات متساويا مع بوهانج ستيلرز.

بينما حقق أولسان اللقب في 2012 و2020 ولم يتوج النصر أبدا.