تشكيل ألتاي – أحمد ريان أساسي ضد فاتح كاراجومروك
الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 14:13
كتب : FilGoal
يشارك أحمد ياسر ريان أساسيا في تشكيل فريقه ألتاي سبور، ضد فاتح كاراجومروك، في الجولة التاسعة من الدوري التركي.
صاحب الـ 23 عاما، على موعد مع مشاركته الخامسة مع فريقه في الدوري هذا الموسم.
وسجل ريان هدفين في 4 مباريات مع ألتاي في الدوري.
F. Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'imiz!🏁#Altay pic.twitter.com/QYBfQ2POzi— Altay Spor Kulübü #BizBuŞehrinKendisiyiz (@AltaySporKulubu) October 17, 2021
ويحتل ألتاي المركز الخامس في الدوري بـ 15 نقطة من 8 مباريات.
أما فاتح كاراجومروك فيحتل المركز السابع بـ 14 نقطة.
نرشح لكم
أخر الأخبار
حجازي يشارك في تعادل الاتحاد مع ضمك 34 دقيقة | السعودية