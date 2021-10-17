تشكيل ألتاي – أحمد ريان أساسي ضد فاتح كاراجومروك

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 14:13

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان يحتفل بهدفه مع ألتاي سبور

يشارك أحمد ياسر ريان أساسيا في تشكيل فريقه ألتاي سبور، ضد فاتح كاراجومروك، في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

صاحب الـ 23 عاما، على موعد مع مشاركته الخامسة مع فريقه في الدوري هذا الموسم.

وسجل ريان هدفين في 4 مباريات مع ألتاي في الدوري.

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ويحتل ألتاي المركز الخامس في الدوري بـ 15 نقطة من 8 مباريات.

أما فاتح كاراجومروك فيحتل المركز السابع بـ 14 نقطة.

أحمد ياسر ريان ألتاي سبور الدوري التركي
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