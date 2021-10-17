تشكيل ألتاي – أحمد ريان أساسي ضد فاتح كاراجومروك

يشارك أحمد ياسر ريان أساسيا في تشكيل فريقه ألتاي سبور، ضد فاتح كاراجومروك، في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

صاحب الـ 23 عاما، على موعد مع مشاركته الخامسة مع فريقه في الدوري هذا الموسم.

وسجل ريان هدفين في 4 مباريات مع ألتاي في الدوري.

ويحتل ألتاي المركز الخامس في الدوري بـ 15 نقطة من 8 مباريات.

أما فاتح كاراجومروك فيحتل المركز السابع بـ 14 نقطة.