مساعد فايلر يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وحقيقة مفاوضات العودة

كشف ديفيد سيزا مدرب مساعد الأهلي السابق في الجهاز الفني لـ ريني فايلر عن سبب رحيل المدرب السويسري عن الفريق.

وقال ديفيد سيزا في تصريحات للقناة الأولى المصرية: "كما تعلمون فإن الدوري المصري كثير التوقف دون مباريات، وكان هذا أحد الأسباب الهامة لمغادرة فايلر".

وأضاف "بجانب سوء النتائج المترتبة على كثرة التوقفات، ما جعل الأمر عسيرا عليه بأن يستمر في العمل".

سيزا أتبع "ليس صحيحا إن الأهلي تواصل مع ريني فايلر مؤخرا. هو يركز حاليا على التواجد في أوروبا ويشاهد عددا كبيرا من المباريات، ومتأكد من أنه سيجد فريقا يجد نفسه فيه".

وأكمل "ليس صحيحا أن الأهلي تواصل معي للتواجد معهم مؤخرا، قضيت عاما لطيفا في القاهرة وسعدت به، والأهلي أحد أكبر الأندية في مصر، وقد قضيت معهم وقتا ممتعا".

سيزا أتم "مازالت تربطني علاقة قوية بجميع لاعبي الأهلي. لقد كانت العلاقات مميزة، والتعاملات احترافية داخل الفريق، والأجواء مثالية".

وعمل ديفيد سيزا كمدرب مساعد للنادي الأهلي خلال الموسم قبل الماضي رفقة ريني فايلر، قبل أن يرحل الجهاز الفني عن الفريق بعد ضمان التتويج ببطولة الدوري المصري، وقبل خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.