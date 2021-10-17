زيدان: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية

يرى زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية وريال مدريد أن كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا والملكي، يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال زيدان في تصريحات نقلها موقع "تيلي فوت" الفرنسي، عن لاعبه السابق: "كريم وصل لمرحلة رائعة من التألق. هو يستحق الفوز بالكرة الذهبية. هو لاعب رائع وكان لي شرف تدريبه".

وأوضح "بنزيمة يستطيع فعل كل شيء في الملعب، أتمنى أن يتم مكافأته بالكرة الذهبية".

وفاز زيدان بذات الجائزة عام 1998، بعد أن قاد الديوك الفرنسية للفوز بكأس العالم آنذاك.

وفي وقت سابق، أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية 2021.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للنسخة الثالثة على التوالي في القائمة الأولية للمرشحين.

كما يتواجد بشكل طبيعي واعتيادي: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الثنائي الأكثر تتويجا بالجائزة عبر التاريخ.

وعرف منتخب إيطاليا بطل أوروبا ترشيح 4 من أفراده، بينما ترشح 5 لاعبين من تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا.

ويأمل بنزيمة في الحصول على الجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

ويتم تحديد قائمة المرشحين بناءً على تصويت 180 صحفيًا حول العالم.

ومن المنتظر أن يُعلن عن الفائز والترتيب النهائي للاعبين يوم 29 نوفمبر المقبل.