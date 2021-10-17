عواد: الزمالك سيقف على قدميه مرة أخرى.. سأعتزل في النادي
الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 12:50
كتب : FilGoal
قال محمد عواد حارس مرمى الزمالك إن ناديه سيتعافى من الظروف الصعبة التي يمر بها في ظل أزمة مالية ومنعه من قيد لاعبين جدد.
وصرح عواد عبر القناة الأولى المصرية "الزمالك سيقف على قدميه مرة أخرى، نمر بظروف صعبة، تمر شهور دون الحصول على رواتبنا".
ثم استدرك "لكن كلنا خلف النادي، سأستمر في الزمالك حتى الاعتزال. الماديات ستأتي لاحقا، الأهم أن يفرح الجمهور".
ويقضي عواد موسمه الثالث في الزمالك الذي انتقل له في 2019 قادما من الإسماعيلي مقابل مليوني يورو تقريبا.
وشارك عواد في 23 مباراة مع الفارس الأبيض.
وتوج معه بكأس مصر 2018-2019 والموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.