عواد: الزمالك سيقف على قدميه مرة أخرى.. سأعتزل في النادي

قال محمد عواد حارس مرمى الزمالك إن ناديه سيتعافى من الظروف الصعبة التي يمر بها في ظل أزمة مالية ومنعه من قيد لاعبين جدد.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وصرح عواد عبر القناة الأولى المصرية "الزمالك سيقف على قدميه مرة أخرى، نمر بظروف صعبة، تمر شهور دون الحصول على رواتبنا".

ثم استدرك "لكن كلنا خلف النادي، سأستمر في الزمالك حتى الاعتزال. الماديات ستأتي لاحقا، الأهم أن يفرح الجمهور".

ويقضي عواد موسمه الثالث في الزمالك الذي انتقل له في 2019 قادما من الإسماعيلي مقابل مليوني يورو تقريبا.

وشارك عواد في 23 مباراة مع الفارس الأبيض.

وتوج معه بكأس مصر 2018-2019 والموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.