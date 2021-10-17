الشحات: شبعنا؟ لم نحقق شيئا مع الأهلي حتى الآن

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

حسين الشحات

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق، مشيرا إلى تتويجه بعدة بطولات مع النادي لا يعتبره نهاية المطاف.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر القناة الأولى المصرية:"حين نتحدث كلاعبين مع بعضنا البعض نقول لم نفعل شيئا مع الأهلي. شبعنا؟ بعشر بطولات؟".

وواصل "لا أشغل بالي بما يقال عني، أركز في عملي. الناس تعتقد أنني أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا لأن هناك أشخاصا مرضى أنشأوا صفحات باسمي".

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وأضاف "الإصابة منعتني من لقاء الحرس الوطني لكني لا أحتاج لعملية جراحية".

وتعادل الأهلي بهدف لمثله أمام مضيفه الحرس الوطني من النيجر يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي حامل اللقب مباراة الإياب في 23 أكتوبر الجاري.

ثم يستهل مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية ضد مضيفه الإسماعيلي.

حسين الشحات الأهلي
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