لأول مرة.. أجويرو في قائمة برشلونة

دخل سيرخيو أجويرو المهاجم الأرجنتيني المخضرم قائمة نادي برشلونة التي تواجه فالنسيا اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتعافى أجويرو (33 عاما) من إصابة لحقت به قبل انطلاق الموسم الجاري ويستعد للمشاركة لأول مرة مع برشلونة.

وخرج من القائمة المصابون بيدري وعثمان ديمبيلي ومارتن برايثوايت وموسى واجي ورونالد أراوخو.

ويأمل برشلونة استعادة توازنه أمام فريق الخفافيش بعدما سقط بهدفين دون رد في الجولة الماضية ضد أتليتكو مدريد حامل اللقب.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر.

وخاض برشلونة 7 مباريات في البطولة وله لقاء مؤجل ضد إشبيلية.

وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.