لأول مرة.. أجويرو في قائمة برشلونة
الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 11:59
كتب : FilGoal
دخل سيرخيو أجويرو المهاجم الأرجنتيني المخضرم قائمة نادي برشلونة التي تواجه فالنسيا اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
سيرخيو أجويرو
النادي : برشلونة
وتعافى أجويرو (33 عاما) من إصابة لحقت به قبل انطلاق الموسم الجاري ويستعد للمشاركة لأول مرة مع برشلونة.
وخرج من القائمة المصابون بيدري وعثمان ديمبيلي ومارتن برايثوايت وموسى واجي ورونالد أراوخو.
ويأمل برشلونة استعادة توازنه أمام فريق الخفافيش بعدما سقط بهدفين دون رد في الجولة الماضية ضد أتليتكو مدريد حامل اللقب.
🚨 La llista de convocats 🚨#BarçaValencia
Som-hi Barçaaaaaa! 🔵🔴 pic.twitter.com/YA8pnqitna— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 17, 2021
ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر.
وخاض برشلونة 7 مباريات في البطولة وله لقاء مؤجل ضد إشبيلية.
وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.