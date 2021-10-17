الإسماعيلي لـ في الجول: استعجلنا فيفا لإرسال بطاقة الترهوني

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 11:45

كتب : ياسر الشريف

محمد الترهوني

أوضح علي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي ورئيس اللجنة الفنية به أن ناديه استعجل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستخراج بطاقة مؤقتة للاعب الليبي محمد الترهوني.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com:"نريد الاستفادة من اللاعب في بداية الموسم الجديد، وإن لم تصل بطاقته لن يشارك معنا قبل يناير المقبل".

وعن أزمة مستحقات اللاعبين أوضح "سيصرفون رواتب الموسم الماضي خلال أيام وسنمنح الجدد مقدمات عقودهم".

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وتعاقد الإسماعيلي مع الترهوني الذي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من سموحة إلى الأهلي المنتمي لطرابلس الليبية.

ومثل الترهوني منتخب ليبيا في 7 مباريات آخرها ضد مصر في ملعب برج العرب حين خسر بهدف في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وشارك الترهوني في 30 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

محمد الترهوني الإسماعيلي
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