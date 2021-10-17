رانييري: لمسة صلاح تساوي هدفا

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

أشاد كلاوديو رانييري مدرب واتفورد بمحمد صلاح نجم ليفربول بعد تألقه وتسجيل هدف رائع ضد الأول في لقاء انتهى بنتيجة 5-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"أعتقد إن لم يكن صلاح الأفضل في العالم فهو ضمن الأفضل في الوقت الحالي".

وواصل "يمر بحالة ممتازة، كلما لمس الكرة سجل هدفا. قدم أداء طيبا وكذلك ليفربول. تدرك حقيقة فريقك حين تواجه أندية كبيرة. الهزائم دائما صعبة لكني شخص متفائل. أدرك ما الذي نحتاج لتطويره".

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وصنع صلاح الهدف الأول في المباراة بتمريرة رائعة بخارج القدم تابعها ساديو ماني في الشباك.

وسجل صلاح الهدف الرابع بعد مراوغته لثلاثة لاعبين بطريقة رائعة.

وبذلك أصبح صلاح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا برصيد 104 أهداف.

وسجل في 8 مباريات متتالية لأول مرة مع ليفربول.

محمد صلاح ليفربول
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