ميرور: وكيل صلاح يطير إلى ليفربول لطلب نصف مليون إسترليني كراتب أسبوعي

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول في طريقه لمدينة ليفربول للتفاوض مع النادي بشأن تجديد عقد الجناح المصري.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكتبت ميرور أن عباس سيتفاوض مع ليفربول حول راتب أسبوعي قدره نصف مليون جنيه إسترليني.

وينتهي العقد الحالي بين صلاح وليفربول في يونيو 2023، ويسعى النادي الإنجليزي لتجديده في أقرب وقت ممكن.

وكانت صحيفة إندبندنت الإنجليزية كتبت أن صلاح سيطلب زيادة راتبه ليصبح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيا.

وشددت أن التقارير التي زعمت أن صلاح يطلب نصف مليون إسترليني غير صحيحة.

ويحصل أيقونة ليفربول حاليا على راتب أسبوعي قدره 200 ألف إسترليني، وهو الثاني في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في النادي بعد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يتقاضى 235 ألف إسترليني.

وبدأ صلاح الموسم الجاري، الخامس له مع ليفربول، بمستوى مميز ويتصدر حاليا قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ووصل صلاح إلى هدفه الـ104 في الدوري الإنجليزي ليصبح أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافا في تاريخ البطولة متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق.

ويعد كريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين نجما مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على الترتيب هما الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتقاضى كل منهما أسبوعيا 385 ألف جنيه إسترليني.