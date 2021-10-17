مواعيد مباريات الأحد 17 أكتوبر 2021.. قمة إسبانية وأخرى إيطالية و3 محترفين مصريين

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

فريق برشلونة

يلعب برشلونة ضد ضيفه فالنسيا اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني (9 مساء - beIN Premium 1).

وفي إيطاليا يحل روما ضيفا على يوفنتوس (8:45 مساء - قناة Serie A في يوتيوب).

وفي الدوري السعودي يلعب رفاق أحمد حجازي، فريق الاتحاد، ضد مضيفه ضمك (5:25 مساء - SSCC Sport 1).

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وفي الثالثة مساء يلعب ألتاي، الذي يضم أحمد ريان، ضد فاتح كاراجومروك في الدوري التركي.

بينما جالاتا سراي، الذي يضم مصطفى محمد، يواجه قيصري سبور الساعة 3 مساء.

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برشلونة يوفنتوس
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