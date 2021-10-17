دخول الجمهور لمباريات الدوري المصري ببطاقة المشجع

أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة أن دخول الجمهور لمباريات الدوري المصري الممتاز سيكون عن طريق بطاقة المشجع (Fan ID).

وهو النظام الذي اتبعته الشركة في كأس إفريقيا 2019 وكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما 2019 اللتين استضافتهما مصر.

ولابد من تسجيل المشجع في موقع tazkarti.com ليتسنى له حضور مباريات الدوري.

ووافق الأمن على حضور 2000 مشجع لكل مباراة في البطولة.

وينطلق الدوري في 25 أكتوبر المقبل وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد المباريات.

وسيستهل الزمالك حامل اللقب مشواره بمواجهة ضيفه إنبي، بينما يلعب الأهلي لقاء قويا ضد مضيفه الإسماعيلي.