دخول الجمهور لمباريات الدوري المصري ببطاقة المشجع

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة أن دخول الجمهور لمباريات الدوري المصري الممتاز سيكون عن طريق بطاقة المشجع (Fan ID).

وهو النظام الذي اتبعته الشركة في كأس إفريقيا 2019 وكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما 2019 اللتين استضافتهما مصر.

ولابد من تسجيل المشجع في موقع tazkarti.com ليتسنى له حضور مباريات الدوري.

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ووافق الأمن على حضور 2000 مشجع لكل مباراة في البطولة.

وينطلق الدوري في 25 أكتوبر المقبل وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد المباريات.

وسيستهل الزمالك حامل اللقب مشواره بمواجهة ضيفه إنبي، بينما يلعب الأهلي لقاء قويا ضد مضيفه الإسماعيلي.

الدوري المصري
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