إسلام عيسى يتلقى العلاج في إثيوبيا بعد سفر بعثة بيراميدز للقاهرة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 10:21

كتب : FilGoal

بيراميدز - عزام يونايتد

يستكمل إسلام عيسى لاعب بيراميدز علاجه في المستشفى النرويجي في إثيوبيا بعدما تقرر تأجيل سفره للقاهرة من أجل الاطمئنان عليه.

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز استقرار حالة عيسى خلال تصريحات للمركز الإعلامي للنادي.

وكان عيسى تعرض لشرخ في الأنف وجرح قطعي خلال مباراة الفريق ضد مضيفه عزام التنزاني يوم السبت والتي انتهت بلا أهداف في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

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وشعر عيسى (25 عاما) بإعياء خلال رحلة العودة من تنزانيا وتوقفت الطائرة في أديس أبابا للتزود بالوقود ليقرر بيراميدز بقاء اللاعب في إثيوبيا لتلقي العلاج اللازم وسفره في وقت لاحق إلى القاهرة.

وبقي مع عيسى في إثيوبيا كل من مصطفى المنيري ومساعده البرتغالي لويس.

وخضع عيسى لفحوصات شاملة في المستشفى النرويجي أكدت سلامته ووضع تحت الملاحظة لحين قدرته على العودة للقاهرة.

وكان وليد مهدي المدير الإداري لبيراميدز صرح بأن هناك "تعنتا" من المسؤولين في مطار أديس أبابا بعدما طلبت البعثة دخول إسلام عيسى المستشفى. (طالع تصريحاته)

وسيستضيف بيراميدز مباراة الإياب ضد عزام يوم السبت المقبل في ملعب 30 يونيو.

والفائز سيتأهل لدور الملحق وتحدد القرعة منافسه.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية للموسم الثالث على التوالي بعدما خسر النهائي في 2020 وودع من الدور نصف النهائي في 2021.

إسلام عيسى بيراميدز
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