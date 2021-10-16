إنزاجي: كان يجب أن نفوز في أول 60 دقيقة.. فقدنا عقولنا بعد هدف لاتسيو

شدد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان على أن فريقه قد فرط في فوز سهل على لاتسيو.

وفاز لاتسيو على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيكو ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في تصريحات لشبكة "دازن" عقب المباراة: "بالنسبة للمباريات الاخيرة، قدمنا أفضل أداء لنا اليوم، فريق مثلنا عندما يكون متقدما بهدف لا يجب أن يرتكب كل تلك الأخطاء أثناء سعيه لتسجيل الثاني".

وأضاف "استقبلنا ركلة جزاء سمحت للاتسيو بالعودة، ثم استقبلنا هدفا غريبا وفقدنا عقولنا. لا ينبغي أن يحدث ذلك".

وسجل فيليبي أنديرسون الهدف الثاني للاتسيو أثناء وقوع فيديريكو ديماركو لاعب إنتر في منتصف الملعب، وهو ما حدث حين كانت الكرة في حوزة إنتر، وأكملها لاوتارو مارتينيز بتسديدة على مرمى لاتسيو، وهو ما علق عليه إنزاجي قائلا: "لم يكن يجب أن يحدث ذلك لأن الحكم يمكنه الاستمرار في اللعب".

وأوضح "لاوتارو مارتينيز لم يستطع رؤية ما وراءه، يمكن للحكم أن يوقف اللعب لكنه لم يفعل، لقد كان من المؤسف اننا استقبلنا الهدف في المنطقة التي أصيب فيها اللاعب، لكن المشكلة أن فريق مثل فريقنا كان يجب أن يجلب الفوز منذ الساعة الأولى في المباراة".

وتابع "الهدف الثالث كان الأسوأ، لأننا لم ندافع بشكل صحيح، فقدنا تركيزنا وكان ما يزال لدينا متسع من الوقت للعودة في النتيجة حتى ذلك الحين".

وواصل "لاتسيو فريق ذو جودة عالية لا يمكنك السماح لهم بالعودة في النتيجة، قدمنا أداء جيد لمدة دقيقة ولم نواجه أي مخاطر، لكن سمحنا لهم بالدخول مرة أخرى ويمكن أن يحدث أي شيء، لسوء الحظ نحن ندفع عواقب ذلك".

وأتم "كل الأهداف التي استقبلناها كان يمكن أن يتم تجنبها، كان ينبغي على الأقل أن نحاول العودة للديار بالتعادل بعدما تأخرنا بهدف وليس أن نفقد عقولنا".

بذلك الفوز ارتفع رصيد لاتسيو إلى 14 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد إنتر عند 17 نقطة في المركز الثالث.