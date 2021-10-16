مع عودة إبراهيموفيتش.. ميلان يقلب النتيجة على فيرونا بالثلاثة

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 22:37

كتب : FilGoal

فرانك كيسيه ميلان فيرونا

قلب إيه سي ميلان تأخره بهدفين لفوز بثلاثة أهداف على ضيفه هيلاس فيرونا ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي.

دخل ميلان المباراة منقوصا من ثيو هيرنانديز وبراهيم دياز وأليساندرو فلورينزي ومايك مينيان وتيموي باكايوكو بسبب الإصابة.

تقدم جيانلوكا كابراري لفيرونا بعد 7 دقائق فقط بعد تمريرة من ميجيل فيلوسو.

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تقدم عززه أنتونين باراك مع الدقيقة 24 من ضربة جزاء.

متاعب ميلان تفاقمت بعض إصابة أنتي ريبيتش ليغادر الملعب مع الدقيقة 36 تاركا مكانه لرافائيل لياو.

البديل لياو صنع هدف تقليص الفارق بعد ربع ساعة من الشوط الثاني لأولفييه جيرو.

قلب ميلان للنتيجة نجح في 3 دقائق فقط بعد أن أدرك فرانك كيسيه التعادل لميلان في الدقيقة 76 من علامة الجزاء.

دقيقة بعد ذلك ودخل زلاتان إبراهيموفيتش في مكان إسماعيل بن ناصر ليشارك مع ميلان للمرة الأولى منذ 12 سبتمبر الماضي.

الدقيقة 78 شهدت تسجيل ميلان للهدف الثالث عن طريق كوراي جانتر بالخطأ في مرماه.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان للنقطة 22 في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن نابولي الذي لعب مباراة أقل بينما توقف رصيد فيرونا عند 8 نقاط في المركز الـ13.

ميلان فيرونا الدوري الإيطالي
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