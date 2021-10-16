ساري يلوم إنتر على جدل الهدف الثاني: هذه الشكاوى نراها فقط في إيطاليا

أبدى ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو سعادته بالفوز على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإيطالي.

وقال ساري في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "رأيت من البداية أننا نلعب ضد فريق جيد، ولكننا تأخرنا فقط بسبب ضربة جزاء. أخبرت اللاعبين أنه إذا واصلنا ما نفعله لن نخسر. كنت على حق، كنا فقط نحتاج هذه اللحظة للعودة في المباراة".

وتقدم إنتر بفضل ركلة جزاء سجلها إيفان بيريسيتش، ثم تعادل شيرو إيموبيلي من ركلة جزاء أخرى، قبل أن يتقدم لاتسيو بمرتدة أنهاها فيليبي أندرسون.

وأثار هذا الهدف الثاني بعض الجدل بسبب سقوط فيديريكو ديماركو مصابا خلال الهدف، رغم أن الكرة كانت مع النيراتزوري حين تعرض ديماركو للإصابة وواصل اللعب عليها بتسديدة من لاوتارو مارتينيز على المرمى.

وعلق ساري على هذا الأمر قائلا: "لا يوجد نقاش. ديماركو سقط وإنتر ذهب وسدد على المرمى، إذا كان هناك من يجب أن يخرج الكرة لإيقاف اللعب فهم لاعبي إنتر، وهم لم يفعلوا ذلك. إنه وضع واحد، هم من سمحوا بمواصلة اللعب".

وأوضح "هناك قاعدة واضحة للغاية، ونحن لا نرى هذه الشكاوى إلا في إيطاليا. في أوروبا وفي دوري الأبطال لا يحدث هذا، إنه يحدث فقط في إيطاليا".

وتعرض لويز فيليبي مدافع لاتسيو للطرد من مقاعد البدلاء في نهاية المباراة بسبب "السخرية" من خواكين كوريا زميله السابق الذي انتقل إلى إنتر في سوق الصيف الماضي، بينما قال فيليبي أنه كان يمزح مع صديق مقرب له لا أكثر.

وعن ذلك قال ساري: "أخبرني أن الحكم طرده، ولكنه فقط كان ذاهبا لتحية كوريا، بالنظر لكونهما صديقين جيدين لعبا مع بعضهما البعض لوقت طويل. أفترض أن هناك سوء تفاهم رهيب هنا".

وتابع "فرانشيسكو أتشيربي تلقى إيقافا لمدة مباراتين بسبب (سلوك ترهيبي) دون أن يرفع إصبعا، لذلك لا يجب أن أشعر بالمفاجأة من اعتبار موقف كهذا يستحق بطاقة حمراء. فيليبي أندرسون تعرض عمليا لهجوم بدني بعد الهدف، توقعت أن أرى البطاقات الحمراء تتطاير وقتها".

وانضم ساري إلى قائمة المدربين المنتقدين لازدحام جدول المباريات معتبرا أن اللعبة باتت تتمحور حول المال، حيث قال: "أردت أن أقول أن كل الأشياء التي جعلتني أحب هذه الرياضة في البداية باتت أقل وجودا الآن".

واختتم "إذا كنت تلعب كل 3 أيام وتحصل على نصف ساعة من أجل التحضير للمباراة، فأنت لا تحصل على الوقت للعمل مع الأفراد وتحسين اللاعبين. لا زلت أحب هذا العمل، ولكن بدرجة أقل مما سبق".

يذكر أن لاتسيو رفع رصيده بهذا الفوز إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنتر عند 17 نقطة في المركز الرابع.