مرموش يصنع هدفا في تعادل شتوتجارت مع مونشنجلادباخ

تعادل شتوتجارت مع بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وبدأ عمر مرموش في التشكيل الأساسي الذي اختاره بيليجرينو ماتارازو لبداية المباراة.

تقدم شتوتجارت في الدقيقة الـ 15 عن طريق كونستنتانيس مافروبانوس الذي تلقى تمريرة من عمر مرموش ليسدد تسديدة أرضية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 42 تعادل جوناس هوفمان لمونشنجلادباخ بتسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء متابعا لركنية أخرجها الدفاع.

وشهدت الدقيقة الـ 74 خروج مرموش ليحل المهاجم الشاب وحيدالله فجر بديلا له.

ووصل عمر مرموش لمباراته الخامسة مع شتوتجارت منذ انضمامه على سبيل الإعارة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد شتوتجارت للنقطة التاسعة في المركز الـ 12، كما ارتفع رصيد مونشنجلادباخ للنقطة الـ 11 في المركز العاشر.

ويلتقي شتوتجارت في مباراته المقبلة مع يونيون برلين على ملعبه يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل، بينما سيحل بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفا على هيرتا برلين يوم السبت 23 أكتوبر.

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