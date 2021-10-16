في ليلة عودة إنزاجي - لاتسيو يقلب النتيجة على إنتر.. واشتباكات بعد المباراة

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي لاتسيو الدوري الإيطالي

قلب لاتسيو تأخره أمام إنتر ميلان بهدف لفوز بثلاثة أهداف ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت العودة الأولى لسيميوني إنزاجي مدرب لاتسيو السابق إلى الأوليمبكو بعد انتقاله لتدريب إنتر ميلان.

إنتر تقدم أولا في النتيجة عبر إيفان بيريسيتش من علامة الجزاء في الدقيقة 12.

لاتسيو أدرك هدف التعادل من ضربة جزاء أيضا سجلها تشيرو إيموبيلي بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني.

فيليبي أنديرسون ظهر في الدقائق السبع الأخيرة ليقتنص الهدف الثاني للاتسيو بعد متابعة لتسديدة إيموبيلي التي ارتدت من سمير هاندانوفيتش.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أطلق ميلنكوفيتش سافيتش رصاصة الرحمة بالهدف الثالث من صناعة لويس ألبيرتو.

لويز فيليبي تلقى البطاقة الحمراء من خارج الملعب بسبب السلوك غير الرياضي حيث اتجه نحو زميله السابق في لاتسيو خواكين كوريا والذي يلعب معارا مع إنتر ميلان واحتفل بالقفز على ظهره.

كوريا لم يعرف من فعل ذلك ليظهر استياءه وتبدأ المشاحنات بين الفريقين ويتلقى لويز البطاقة الحمراء.

اللاعب حاول أن يشرح لحكم المباراة أنها مجرد مزحة ولكن ذلك لم يغير قراره ليظهر اللاعب باكيا في الملعب قبل المغادرة.

هدف سافيتش هو الـ50 له مع لاتسيو والخامس أمام إنتر ميلان أكثر الأندية التي سجل في شباكها.

بهذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 14 في المركز الخامس بينما توقف رصيد إنتر عند 17 نقطة في المركز الثالث بعد الهزيمة الأولى له في الموسم بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر والذي سيواجه تورينو غدا الأحد.

إنتر ميلان لاتسيو الدوري الإيطالي
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