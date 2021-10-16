تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 19:46

كتب : أحمد أباظة

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

يستعد ريال مدريد لتقديم عرض طموح إلى ليفربول من أجل التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "إي إس بي إن".

يأتي ذلك في ظل عدم وصول موقف تجديد عقد صلاح مع ليفربول إلى أي تقدم ملحوظ، ما يدفع ريال مدريد لمحاولة استغلال الوضع الحالي، والحصول على صلاح في الصيف قبل عام من نهاية عقده.

عرض ريال مدريد وفقا لـ "إي إس بي إن" لن يقتصر على المقابل المادي، بل سيضم أيضا النجم البلجيكي إيدين هازارد جناح تشيلسي السابق.

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وتألق هازارد عدة مرات ضد ليفربول خلال تواجده مع تشيلسي، إلا أنه يعاني في مدريد منذ انتقاله في صيف 2019 قبل عام من نهاية عقده مع البلوز.

جاء ذلك بسبب تعرضه لإصابات متكررة طوال أول موسمين له مع الميرينجي، ولم يسجل أي هدف في بداية الموسم الحالي تحت قيادة المدرب العائد كارلو أنشيلوتي.

وبطبيعة الحال من الصعب إيجاد من يشتري هازارد في الظروف الحالية، وبما يعوض المقابل المادي الذي أنفقه ريال مدريد للحصول عليه والذي يفوق 100 مليون يورو، ولكن النادي الملكي يحاول في الوقت ذاته إغراء ليفربول به للتخلي عن صلاح، إذا لم تسفر مفاوضات تجديد العقد الذي سينتهي في صيف 2023 عن أي تطورات.

وسجل النجم المصري حتى الآن 10 أهداف في 10 مباريات بجميع المسابقات مع ليفربول، في بداية مميزة للموسم.

وبحسب التقارير فإن صلاح سيكون سعيدا بالاستمرار مع ليفربول، إلا أن النادي ربما يجد نفسه مضطرا لمنحه أكبر عقد في تاريخه من أجل الاحتفاظ بخدماته في أنفيلد.

يذكر أن التقارير أشاعت في بداية الموسم أن صلاح يطالب براتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه استرليني، وأيا كان ما ستسفر عنه المفاوضات فإن أعلى رواتب ليفربول من نصيب الهولندي فيرجيل فان دايك ويبلغ 220 ألف جنيه استرليني.

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