الاتحاد يعلن إصابة بواتينج في الغضروف

أعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي إصابة لاعبه الغاني بنجامين بواتينج في غضروف الركبة.

وأشار البيان إلى أن اللاعب قد أصيب خلال تدريبات الفريق استعدادا لبداية الدوري المصري الممتاز.

وأعلن عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي لنادي الاتحاد ومحمد عنان طبيب الفريق عن إصابة اللاعب في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى مما استدعى التدخل بالمنظار.

وفقا للنادي فإن اللاعب الغاني سيغيب عن مباراة سموحة في الجولة الأولى من الدوري على أقل تقدير.

وانضم بواتينج للاتحاد خلال فترة الانتقالات الماضية قادما من صفوف ألمينا شاركس الغاني.

ويلتقي الاتحاد مع سموحة في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري المصري الممتاز في مباراة لم يتم تحديد موعدها بعد.