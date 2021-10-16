الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة الثالثة

تقاسم محمد مناع ومحمد جدوا صدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية بعد مرور ثلاث جولات.

ووصل مناع مهاجم كيما أسوان، ومحمد جدو مهاجم أسوان إلى أربعة أهداف لكل منهما، في صدارة هدافي المجموعة.

محمد مناع سجل هدفين لـ كيما أسوان اليوم السبت أمام ملوي، فيما سجل محمد جدو ثلاثة أهداف (هاتريك) لـ أسوان أمام البداري.

ويأتي في المركز الثالث بترتيب الهدافين، 7 لاعبين بهدفين لكل منهم، وعلى رأسهم حسام علي لاعب البداري، ومحمد توفيق لاعب ملوي، ووائل فراج مهاجم بني سويف، وعبد المعطي محمد لاعب الفيوم، وجيمس تيدي مهاجم المنيا.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي: