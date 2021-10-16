الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الثالثة

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 18:30

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

حافظ المنيا على صدارة مجموعة الصعيد رغم تأجيل مباراته، وبالتساوي مع أسوان الذي حطم البداري برباعية.

أما الألومينيوم، فأهدر ركلة جزاء حاسمة، ليفرد في الانفراد بالصدارة ويتراجع للمركز الثالث.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالي:

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فاز بترول أسيط على الإعلاميين 2-0.

وفاز كيما أسوان على ملوي 2-1 خارج الأرض.

وفاز أسوان على البداري 4-1.

وتعادلت قنا مع تليفونات بني سويف 0-0.

وتعادل ديروط مع الألومينيوم 1-1.

وتعادل الفيوم مع المدينة المنورة 1-1.

بعد نتائج الجولة الثالثة، أصبح أسوان في صدارة المجموعة بالتساوي مع المنيا، فيما تراجع الألومينيوم إلى المركز الثالث.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1-أسوان: 6 نقاط من 3 مباريات.

2-المنيا: 6 نقاط من مباراتين.

3-الألومينيوم: 5 نقاط من 3 مباريات.

4-بترول أسيوط: 5 نقاط من 3 مباريات.

5-كيما أسوان: 5 نقاط من 3 مباريات.

6-الفيوم: 4 نقاط من 3 مباريات.

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