كلوب: هل يوجد لاعب أفضل من صلاح الآن؟

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 16:13

كتب : نادر عيد

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بنجمه محمد صلاح الذي سجل هدفا رائعا في سحق فريقه لمضيفه واتفورد بنتيجة 5-صفر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني بعد المباراة لقناة BT Sports:"صلاح في القمة. كلنا نرى ذلك الآن، من أفضل منه؟ هناك نقاش كبير دائما بشأن هذه الأمور (من اللاعب الأفضل)".

وأضاف "لسنا مطالبين بالحديث عما فعله رونالدو وميسي للكرة العالمية، أو كيف استمرت هيمنتهما، لكن حاليا لا يوجد من هو أفضل من صلاح".

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وأتم "أداؤه كان حاسما اليوم. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائيا".

وصنع صلاح الهدف الأول في المباراة بتمريرة رائعة بخارج القدم تابعها ساديو ماني في الشباك.

وسجل صلاح الهدف الرابع بعد مراوغته لثلاثة لاعبين بطريقة رائعة.

وبذلك أصبح صلاح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا برصيد 104 أهداف.

وسجل في 8 مباريات متتالية لأول مرة مع ليفربول.

ليفربول محمد صلاح
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