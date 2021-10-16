كلوب: هل يوجد لاعب أفضل من صلاح الآن؟

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بنجمه محمد صلاح الذي سجل هدفا رائعا في سحق فريقه لمضيفه واتفورد بنتيجة 5-صفر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني بعد المباراة لقناة BT Sports:"صلاح في القمة. كلنا نرى ذلك الآن، من أفضل منه؟ هناك نقاش كبير دائما بشأن هذه الأمور (من اللاعب الأفضل)".

وأضاف "لسنا مطالبين بالحديث عما فعله رونالدو وميسي للكرة العالمية، أو كيف استمرت هيمنتهما، لكن حاليا لا يوجد من هو أفضل من صلاح".

وأتم "أداؤه كان حاسما اليوم. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائيا".

video:1 شاهد هدف محمد صلاح الـ104 في الدوري الإنكليزي الممتاز.



✅محمد صلاح يسجل في 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات لأول مرة في مسيرته مع ليفربول#الدوري_الإنكليزي_الممتاز pic.twitter.com/IyWFWC5Lfb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 16, 2021

وصنع صلاح الهدف الأول في المباراة بتمريرة رائعة بخارج القدم تابعها ساديو ماني في الشباك.

وسجل صلاح الهدف الرابع بعد مراوغته لثلاثة لاعبين بطريقة رائعة.

وبذلك أصبح صلاح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا برصيد 104 أهداف.

وسجل في 8 مباريات متتالية لأول مرة مع ليفربول.