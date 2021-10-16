مؤتمر أليجري: لن أجازف بـ موراتا وديبالا لن يعود الآن.. ولا أحد يتذكر ما فعله مورينيو أمامنا

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 14:59

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

أوضح ماسيميليانو أليجري موقف باولو ديبالا وألفارو موراتا وآرون رامسي من المشاركة أمام روما وتحدث عن مواجهته لـ جوزيه مورينيو من جديد.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة قوية أمام روما غدا الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "يوفنتوس أمام روما دائما مباراة رائعة حيث كان هناك الكثير من الجدل. هناك جوزيه مورينيو الذي منحهم الشخصية. إنهم متقدمون علينا وعلينا تسجيل نقاط حتى لا نتأخر عن الأفضل في ترتيب الدوري".

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وأضاف "نحن بحاجة إلى الاستعداد بشكل جيد وإعادة العمل مباشرة بعد التوقف الدولي."

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 11 نقطة.

وتابع عن إمكانية مشاركة آرون رامسي: "اعتمدت كثيرا على رامسي في البداية. ثم أصيب، لكنه خاض مباراتين مع المنتخب الوطني على الأقل، غدا لا أعرف ما إذا كان سيبدأ، لكنه لاعب أعتمد عليه."

وتطرق للحديث عن إمكانية مشاركة باولو ديبالا وألفارو موراتا بعدما تدربا بشكل منفصل قائلا: "سيتدرب موراتا مع الفريق اليوم، لكن ذلك يعتمد على المخاطر التي يمكن أن نتحملها مع توافره، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نجازف بإلغاء العمل الذي يقوم به الأطباء".

وعن ديبالا "إنه بعيد جدا عن موراتا. خلال الأسبوع كنت أقرأ أن ديبالا يمكن أن يلعب ضد روما، ربما مباراة الإياب".

وأوضح "أعتقد أنه سيكون متاحا في غضون أسبوع، ليس أكثر من 10 أيام."

وعن من يعوض غياب ديبالا وموراتا المتوقع أوضح "مويس كين بخير، لم أقرر أي شيء بعد. بدون موراتا ، كان الاختيار يقع عليه أو على فيديريكو كييزا، أو على كايو جورج فهو رجل ذكي للغاية."

وواصل عن موقف فيدريكيو بيرنادريسكي من المشاركة كمهاجم وهمي: "سأقرر صباح الغد، وسأقرر في الجلسة التدريبية الأخيرة صباح الغد."

وعن مواجهة جوزيه مورينيو أردف "مورينيو مدرب فاز بالكثير وأنا أحترمه كثيرا، علاوة على ذلك، لفتة الآذان هذه مع مانشستر يونايتد فعلها في نهاية أجمل مباريات يوفنتوس. في النهاية، لا أحد يتذكرها لأننا خسرنا".

وكان مورينيو قد تفوق على يوفنتوس رفقة مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في ملعب يوفنتوس ستيديوم ومن ثم بعد المباراة أشار إلى أذنيه لجماهير السيدة العجوز من أجل سماع هتافهم.

وأتم "يسعدني أن يكون لدي مدرب بنفس قيمته في إيطاليا".

مؤتمر أليجري يوفنتوس روما الدوري الإيطالي
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