ساري: كرة القدم ليست رياضة بل عرض لكسب المال

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري

هاجم ماوريتسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو مسؤولي كرة القدم إذ وصفها "ليست رياضة بل عرض لكسب المال".

ويستعد لاتسيو لمواجهة إنتر في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو في السادسة من مساء اليوم.

وقال ساري في مؤتمر صحفي: "لقد تدربنا لمدة أسبوعين بتدريبات منخفضة، ومن الصعب تقييمها".

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ماوريتسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو قبل لقاء إنتر في الدوري الإيطالي: "هذه هي الحالة الحالية لكرة القدم، ربما لم تعد تخصني بعد الآن. كل شهر نلعب سبع مباريات في 19 يوما ثم نظل 11 يوما بدون لاعبين".

وأردف "من الناحية العملية، يتدرب اللاعبون في المنتخب الوطني أكثر من مع النادي. نحن لا ننظر إلى كرة القدم على أنها رياضة بل عرض لكسب المال في كل مكان. ربما أنا كبير في السن على كل هذا".

ويحتل لاتسيو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة بعد مرور 7 جولات بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

لاتسيو ماوريتسيو ساري الدوري الإيطالي
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