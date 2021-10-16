سرقة سيارة لوتشيانو سباليتي
السبت، 16 أكتوبر 2021 - 12:24
كتب : FilGoal
تعرض لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي لسرقة سيارته أمام الفندق الذي يعيش به.
وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن سيارة سبالتي من نوع "فيات باندا" سُرقت بعد يومين من سرقة سيارة زوجة اللاعب دييجو ديمي لاعب وسط الفريق.
وكشفت الصحفية أن سيارة المدير الفني كانت متوقفة أمام الفندق قبل سرقتها بين يومي الخميس والجمعة.
وأبلغ سباليتي السلطات الإيطالية عن سرقة السيارة التي كان يتجول بها في المدينة بدلا من سياراته "مرسيدس".
ويستعد نابولي لمواجهة تورينو على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
ويتصدر البارتينوبي الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات في 7 مباريات.