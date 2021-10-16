سرقة سيارة لوتشيانو سباليتي

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

سباليتي - إنتر - ميلان

تعرض لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي لسرقة سيارته أمام الفندق الذي يعيش به.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن سيارة سبالتي من نوع "فيات باندا" سُرقت بعد يومين من سرقة سيارة زوجة اللاعب دييجو ديمي لاعب وسط الفريق.

وكشفت الصحفية أن سيارة المدير الفني كانت متوقفة أمام الفندق قبل سرقتها بين يومي الخميس والجمعة.

أخبار متعلقة
مورينيو إلى سباليتي: عليك أن تخسر المباراة المقبلة خارج ملعبك سباليتي مدرب سبتمبر في الدوري الإيطالي تقارير: سباليتي يرغب في ضم بيانتش لـ نابولي سباليتي مديرا فنيا لـ نابولي

وأبلغ سباليتي السلطات الإيطالية عن سرقة السيارة التي كان يتجول بها في المدينة بدلا من سياراته "مرسيدس".

ويستعد نابولي لمواجهة تورينو على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر البارتينوبي الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات في 7 مباريات.

لوتشيانو سباليتي نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر دوري أبطال إفريقيا – الحرس الوطني ضد الأهلي 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ضربة بداية الشعباني.. المصري يعود من أوغندا بتعادل مع ريفينيو أوثورتي 22 دقيقة | الكونفدرالية
كارتيرون: قهرنا الظروف في كينيا 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح: لا أعرف هل هدفي ضد واتفورد أجمل أم أمام سيتي ساعة | المحترفون
كلوب: هل يوجد لاعب أفضل من صلاح الآن؟ ساعة | المحترفون
دوري أبطال إفريقيا - مهارة بنشرقي تنصر الزمالك على توسكر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إنجلترا - ليستر (1) (1) يونايتد.. سيتي (1) (0) بيرنلي.. تسديدة محرز تصطدم بالعارضة ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يقيد عزام ويظفر بتعادل في تنزانيا ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري