سرقة سيارة لوتشيانو سباليتي

تعرض لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي لسرقة سيارته أمام الفندق الذي يعيش به.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن سيارة سبالتي من نوع "فيات باندا" سُرقت بعد يومين من سرقة سيارة زوجة اللاعب دييجو ديمي لاعب وسط الفريق.

وكشفت الصحفية أن سيارة المدير الفني كانت متوقفة أمام الفندق قبل سرقتها بين يومي الخميس والجمعة.

وأبلغ سباليتي السلطات الإيطالية عن سرقة السيارة التي كان يتجول بها في المدينة بدلا من سياراته "مرسيدس".

ويستعد نابولي لمواجهة تورينو على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر البارتينوبي الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات في 7 مباريات.