إصابة أحمد زكي ناشئ الزمالك بفيروس كورونا

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 11:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد زكي - الزمالك

أعلن أحمد زكي لاعب الزمالك إصابته بفيروس كورونا قبل ساعات من لقاء الفريق ضد مضيفه توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب زكي عبر صفحته في فيسبوك "إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال".

وعلم FilGoal.com أن منتصر الرملاوي عضو الجهاز الإداري للزمالك أصيب أيضا بفيروس كورونا.

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ويحل الزمالك ضيفا على توسكر عصر السبت.

ودخل زكي قائمة الزمالك التي أعلنها المدرب باتريس كارتيرون قبل سفر الفريق إلى كينيا.

ثم يستضيف لقاء الإياب في ملعب برج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

ثم يستهل مشوار الدوري المصري الممتاز باستضافة إنبي في الجولة الأولى.

أحمد زكي الزمالك
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