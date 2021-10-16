مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 11:39

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

بعد اقتراب منتخب مصر من حسم موقفه من التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، أصبح السؤال الآن موعد القرعة وهو ما أوضحه مصدر من الاتحاد الإفريقي لـ FilGoal.com.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن ليبيا و6 عن الجابون.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لـ FilGoal.com موعد القرعة قائلا: "فيفا استقر على يوم 18 ديسمبر موعدا لإقامة قرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا".

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وأوضح "القرعة ستقام في الدوحة وذلك بالتزامن مع نهائي كأس العرب".

وأتم "من المتوقع أن يعلن الفيفا الأمر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعدما يقوم بإخطار الاتحادات به".

ومن المنتظر أن يتأهل أبطال المجموعات العشر إلى المرحلة الثالثة والنهائية من تصفيات المونديال.

وضمن منتخبا المغرب والسنغال بشكل رسمي الوصول للمرحلة النهائية من التصفيات.

وتقام المرحلة الأخيرة من التصفيات في شهر مارس المقبل بنظام الذهاب والإياب.

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