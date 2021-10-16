سكالوني: لا أحب التفكير في كأس العالم ولا يهمني على الإطلاق

"لا أحب التفكير في كأس العالم، بصراحة لا يهمني على الإطلاق" كانت تلك تصريحات ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عقب الفوز على بيرو.

المدير الفني للتانجو تحدث عن بعض المشاكل العائلة التي يمر بها والتي أثرت على تركيزه مع المنتخب الأرجنتيني رغم الانتصارات.

جماهير الكرة الأرجنتينية دعّمت المدير الفني من خلال وسم "أبقى قويا سكالوني" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان سكالوني قد صرّح عقب الفوز على بيرو قائلا: "أول شيء أريد القيام به هو العودة إلى المنزل، لم أر عائلتي منذ فترة طويلة. أنا لا أمر بوضع عائلي جيد لأفكر في كأس العالم. أريد أن أذهب".

وأضاف "هذه الأشهر كانت صعبة جدا ولا أريد أن أعرف المزيد عن أي شيء. انتهى اليوم هذا التوقف الدولي الجاري وسنرى ما سنفعله لاحقا".

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأن عائلة سكالوني تعيش في إسبانيا واضطر المدير الفني لرؤية ذويه لفترة قصيرة للغاية خلال الأشهر الأخيرة بسبب مباريات المنتخب الأرجنتيني، كما لم يرهم منذ شهرين.

كما تحدث عن مرض والدته إذ كان سكالوني قد صرّح عقب الفوز بلقب كوبا أمريكا في يوليو الماضي أثناء معاناتها من مشكلة صحية: "أهدى فوز كوبا أمريكا إلى سيدتي العجوز (والدته)، التي مرت قبل أيام قليلة بلحظة خطيرة للغاية وهي الآن تخوضها".

كما يعاني والده من مشاكل صحية أيضا.

وبحسب الصحفية الأرجنتينية فأن سكالوني سافر مع لاعبي الدوري الإسباني في رحلة طيران خاصة إلى إسبانيا للاجتماع مع عائلته.

منتخب الأرجنتين وصل للنقطة 25 بعد خوض 11 مباراة في تصفيات كأس العالم 2022 بفارق 6 نقاط عن البرازيل.

منتخب الأرجنتين تعادل مع باراجواي سلبيا ثم فاز على أوروجواي بنتيجة 3-0 ثم بيرو بهدف دون مقابل في التوقف الدولي المنقضي.

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