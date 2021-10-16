تقرير: رايولا يتحرك لنقل بوجبا إلى ريال مدريد

قالت صحيفة ABC الإسبانية إن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، يتحرك لنقل الأخير إلى ريال مدريد.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب الوسط الفرنسي البالغ عمره 28 عاما يقترب شيئا فشيئا من الفريق الإسباني.

وكتبت أن ريال مدريد سيمنح بوجبا، لاعب يوفنتوس السابق، 14 مليون يورو في الموسم.

وأوضحت أن بوجبا يريد ارتداء القميص الأبيض لريال مدريد ليزامل مواطنيه كريم بنزيمة وكيليان مبابي الذي قد ينتقل للأول مطلع الموسم المقبل.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في يونيو المقبل، ويحاول النادي الإنجليزي تمديده لكن اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 لم يحسم بقاءه بعد.

ويلعب بوجبا في يونايتد منذ 2016 بعدما عاد للنادي قادما من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

وشارك بوجبا في 215 مباراة مع يونايتد وسجل 38 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة وتوج بثلاثة ألقاب.

ومثل منتخب فرنسا في 89 مباراة وسجل 11 هدفا وتوج بكأس العالم الأخيرة وكذلك دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.