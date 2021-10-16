نجوم الدوري - كريم بامبو.. البديل السوبر

عندما يرفع الحكم الرابع لوحته الإلكترونية بدخول اللاعب رقم 26 فعلى منافس البنك الأهلي أن يقلق بشدة.

كريم بامبو النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

فمن سيدخل الملعب الآن هو كريم بامبو.

أو قل، البديل السوبر.

لم يكن موسم 2020-2021 عاديا بالنسبة للجناح البالغ عمره 28 عاما، فقد تفوق على نفسه ومنح البنك الأهلي بقاء ثمينا بين الكبار في الدوري المصري الممتاز.

كان هداف الفريق بـ12 هدفا رغم أنه شارك أساسيا 6 مرات فقط!

بينما دخل الملعب كبديل 16 مرة، لذلك كان دائما البديل السوبر في قائمة المدرب خالد جلال.

7 أهداف أحرزها بامبو بعد نزوله كبديل، منها 6 في 6 مباريات متتالية أمام إنبي وطلائع الجيش والمصري والأهلي وبيراميدز والجونة.

قبل أن يزين موسمه الاستثنائي، الذي يعد أكثر موسم يسجل به أهدافا، برباعية رائعة في شباك مصر للمقاصة.

واختتم الدوري بالنيل من شباك البطل، فريقه الأصلي، الزمالك.

هدف رائع من كريم بامبو في شباك المصري 🔥@WatchiTMENApic.twitter.com/kvyIAzYWPn — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2021

ما ميز بامبو وجعله نقطة القوة الأبرز في النظام "المميكن" للبنك الأهلي ليست قدرته على تسجيل الأهداف في وقت متأخر من المباريات وحسب.

بل لقدرته على صناعة الفارق من أقل الفرص.

اللاعب الأسبق للأهلي والإسماعيلي أحرز 12 هدفا رغم أن أهدافه المتوقعة في الموسم بلغت 10.09، أي أنه ترجم فرصا ضئيلة إلى أهداف.

احتاج بامبو لفرصتين ونصف إجمالا للنيل من شباك أي منافس، ولـ1.42 فرصة ناجحة (أي تسديدة بين القائمين والعارضة) للتسجيل.

بامبو هو صاحب أفضل معدل تهديفي في الموسم الماضي من الدوري من بين من سجلوا أكثر من هدف واحد.

كان يحتاج 67 دقيقة فقط لهز الشباك.

لذلك حين طلب البنك الأهلي شراءه من الزمالك، بعدما لعب للفريق معارا من الأخير، طلب النادي الأبيض 10 ملايين جنيه.

ولم يتردد مسؤولو البنك الأهلي في تحويل المبلغ إلى حساب الزمالك.

يعقد البنك الأهلي آماله على بامبو في الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل المهاجم المخضرم أحمد علي إلى الاتحاد، والذي كان ثاني هدافي الفريق في الدوري برصيد 11 هدفا.

ومع استمرار المدرب خالد جلال، تبدو فرصة بامبو مواتية للعب مزيد من الدقائق وزيادة غلته التهديفية في الدوري.

والبداية ستكون ضد بطل كأس السوبر المصري، طلائع الجيش، الذي استعصى على الأهلي بطل إفريقيا وحرمه من اللقب المحلي.