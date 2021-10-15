تصفيات المونديال – أمريكا الجنوبية.. لنؤجل الحسم لحين آخر

في تصفيات أمريكا الجنوبية المونديالية الخاصة بكأس العالم 2022، تشعر بأن الجميع عدا البرازيل والأرجنتين لا يريد حسم مصيره إلا في الجولات الأخيرة.

في التوقف الدولي الجاري أقيمت 3 جولات، الـ 11 والـ 12 والخامسة المؤجلة من شهر مارس الماضي.

وإليكم أبرز أحداث تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

الجولة الـ 11

حسم التعادل السلبي مواجهة أوروجواي وكولومبيا في التصفيات، مباراة شهدت هدفا مُغلى للويس سواريز، بينما أهدر دوفان زاباتا أخطر فرص المباراة من داخل منطقة الست ياردات مسددا في يد فيرناندو موسليرا حارس أوروجواي.

في باراجواي استطاع أصحاب الأرضي خطف نقطة ثمينة من الأرجنتين بتعادل سلبي، مباراة اشتكى بعدها لاعبو المنتخب الأرجنتيني من عنف لاعبي باراجواي الزائد عن الحد.

عقب المباراة انسل أحد مشجعي باراجواي لداخل أرضية الملعب والتقط صورة مع ليونيل ميسي بل وحيا الجماهير رفقة لاعبي منتخب بلاده دون أن يلاحظ رجال الآمن.

وبصعوبة عاد المنتخب البرازيلي بفوز ثمين بعدما قلب تأخره ضد فنزويلا لفوز، مباراة قلب فيها رافينيا الأوضاع بعدما صنع هدفين لماركينيوس وأنطوني لتنتهي المباراة بفوز البرازيل في غياب نيمار بنتيجة 3-1.

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بيرو عاقبت تشيلي بالفوز بهدفين دون مقابل، بينما أصبح إينير فالنسيا الهداف التاريخي لإكوادور بعدما وصل للهدف رقم 33 في مسيرته مع المنتخب عندما قاد التريكولور للفوز 3-0 على بوليفيا في مباراة لم تعرف الأهداف إلا خلال 5 دقائق فقط.

الجولة الخامسة

في لاباز استطاع منتخب بوليفيا استغلال عامل نقص الأكجسين وفازت على بيرو بهدف دون مقابل في الدقيقة 83.

فنزويلا بعد الخسارة من البرازيل عادت وفازت على الإكوادور بنتيجة 2-1.

وفي برانكيا أوقف منتخب كولومبيا سلسلة انتصارات البرازيل عند 9 مباريات متتالية بعدما فرض اللوس كافيتيروس التعادل السلبي في مباراة شهدت تألق القائد دافيد أوسبينا.

مباراة شهدت مشاركة تياجو سليفا في المباراة المئة له مع منتخب البرازيل.

كما أصبح نيمار خامس أكثر لاعب مشاركة مع منتخب البرازيل برصيد 114 مباراة متفوقا على الأسطورة بيليه صاحب الـ 113 مباراة دولية.

وبكل سهولة اكتسح منتخب الأرجنتين في دربي لابلاتا نظيره الأوروجوياني بنتيجة 3-0، إذ تفوق ليونيل ميسي على زميله السابق لويس سواريز على ملعب مونيمنتال.

ميسي افتتح التسجيل وأصبح أول لاعب في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية يصل إلى الهدف رقم 80، والمثير أنه سجل 40 هدفا في الشوط الأول ومثلها في الشوط الثاني.

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واستطاع منتخب تشيلي التماسك مجددا بالفوز بثنائية دون رد على باراجواي بهدفي بن بيريرتون وماوريتسيو إيسلا سُجلا في ظرف 3 دقائق.

الجولة الـ 12

استغل منتخب بوليفيا عامل الأرض مجددا وتلك المرة اكتسح ضيفه باراجواي بنتيجة 4-0، مباراة انتهت بإقالة إدواردو بيرتزو من منصبه من الألبيروخا.

وفي مباراة استمرت 109 دقيقة و59 ثانية ولُعب منها 44 دقيقة فقط انتهت مواجهة صدامية أخرى بين كولومبيا والإكوادور بتعادل سلبي، في مباراة شهدت هدفا مُلغى في الدقيقة 90+11 بداعي لمسة يد على ييري مينا مدافع كولومبيا.

تعادل سلبي ثالث على التوالي للوس كافيتيروس دون تسجيل أول استقبال أهداف في التوقف الدولي الحالي.

منتخب أوروجواي واصل سقوطه وتلك المرة خسر من البرازيل بنتيجة 4-1 في مباراة شهدت تألقا كبيرا من رافينيا الذي سجل ثنائية.

هدف لويس سواريز في شباك إيدرسون أنهى سلسلة حفاظ السامبا على نظافة شباكهم في التصفيات عند 9 مباريات متتالية كرقم قياسي.

كما وصل نيمار إلى الهدف رقم 70 له مع منتخب البرازيل وأصبح يحتاج لـ 8 أهداف من أجل أن يصبح الهداف التاريخي للسامبا متفوقا على الأسطورة بيليه.

وأصبح تيتي أسرع مدرب في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم يصل إلى 20 انتصار من أصل 23 مباراة خاضها.

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بينما حقق منتخب تشيلي ثاني انتصاراته المتتالية بالفوز على فنزويلا بثلاثية دون مقابل.

وفي مونيمنتال مرة أخرى فاز منتخب الأرجنتين على بيرو بنتيجة 1-0 في مباراة شهدت مشاركة جيفرسون فارفان في مباراته رقم 100 مع بيرو وحصوله على ركلة جزاء، إلا أن العارضة أنابت عن إيميليانو مارتينيز في التصدي لتسديدة يوشيمر يوتون.

فوز استمر به منتخب الأرجنتين دون خسارة منذ الهزيمة أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، فمنذ ذلك الحين لم يخسر التانجو في 25 مباراة متتالية تحت قيادة ليونيل سكالوني.

الترتيب

المنتخب البرازيلي في الصدارة برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، يليه المنتخب الأرجنتيني برصيد 25 نقطة ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في كلاسيكو الأرض الشهر المقبل، رغم أننا لم نعرف بعد موقف مباراة الدور الأول في انتظار قرار فيفا.

الإكوادور ارتقت للمركز الثالث برصيد 17 نقطة ولم يستغل منتخب كولومبيا وأوروجواي الأوضاع فظل كلاهما في المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 16 نقطة.

واستعاد منتخب تشيلي بصيص الأمل بالوصول للنقطة الـ 13 والأمر ذاته للمنتخب البوليفي الذي وصل للنقطة 12 تاركا قاع الترتيب إلى المركز السابع.

باراجواي تقهقرت للمركز الثامن برصيد 12 نقطة وخلفها بفارق نقطة واحدة منتخب بيرو، بينما تتذيل فنزويلا الترتيب.

الموقف

يحتاج منتخب البرازيل فوزا واحدا من أجل حسم تأهله بشكل رسمي إلى المونديال إذ أن 34 نقطة تعني الوصول لكأس العالم.

بينما يحتاج منتخب الأرجنتين 9 نقاط من المباريات الـ 7 المتبقية لحجز مقعده.

باقي المنتخبات عليها أن تكون حاسمة خاصة في التوقف الدولي المقبل، إذ ستكون المباريات بطابع الست نقاط من يفوز يبتعد ويوقف منافسه.

الاقتراب من 30 نقطة يعني الوصول المباشر لكأس العالم بينما أقل من ذلك يعني المنافسة على مقاعد الملحق، فالآن لا وقف لنزيف النقاط.