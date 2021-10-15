عامر حسين يكشف نظام كأس الرابطة وبند مواجهة العنصرية في الدوري المصري

تحدث عامر حسين عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات عن عودة الجماهير ونظام كأس الرابطة، وبند التصدي لظاهرة العنصرية المستحدث في لائحة الدوري المصري.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 2": "بداية جيدة حتى وإن كان العدد قليل نسبيا، أحمد دياب رئيس الرابطة لديه وعود بزيادة العدد إن تحسنت المؤشرات وباتت الأندية مسئولة عن جماهيرها للحفاظ على هذا المكتسب".

وأضاف "آلية دخول الجماهير سيتم تحديدها بين دياب ووزارة الداخلية وشركة تذكرتي، وسيتم عرضها على جميع أندية الدوري تمهيدا للإعلان عنها قبل بداية الموسم".

وعن إعلان جدول الدور الأول قال رئيس لجنة المسابقات: "نحن بانتظار وصول ما يفيد رسميا بمواعيد كأس العالم للأندية لأنه يتطلب بين 10 و15 يوما، وأيضا السوبر الإفريقي حيث يشارك النادي الأهلي في البطولتين".

وأضاف "لو قمنا بالإعلان عن الجدول وأتى كأس العالم وتسبب بتأجيل الارتباطات الأساسية التي يشارك بها الأهلي سيكون هناك مشكلة، ولذلك نحن نتأنى حتى نتمكن من وضع الجدول بصورة كاملة".

وأوضح "الكل يعرف حساسية الوضع، وما يقال حين يحدث أي تأجيل لأنه لا يوجد تقدير للظروف الخارجة عن إرادتنا. الجدول سيكون معروفا حتى كأس أمم إفريقيا، وفي ذلك الوقت سنلعب كأس الرابطة".

وعن نظام البطولة الجديدة قال حسين: "سيكون 3 مجموعات كل مجموعة تضم 6 أندية، وسنأخذ أول كل مجموعة مع أفضل ثاني لإقامة الدور نصف النهائي. لن يكون هناك ضغط مباريات حيث سيلعب كل فريق مرة كل 5 أو 6 أيام، وستكون الأندية جاهزة لعودة الدوري".

وأكد رئيس لجنة المسابقات أن المشاركة في هذه المسابقة إجبارية لأندية الدوري الممتاز وفقا للائحة.

أما عن حديثه بشأن توقف الدوري لمدة 200 يوم أوضح حسين "لدينا توقف دولي في نوفمبر لأجل مباراتي أنجولا والجابون، ثم بطولة كأس العرب في ديسمبر، ثم بطولة أمم إفريقيا في يناير وفبراير، ثم المباراتين الفاصلتين لحسم التأهل إلى كأس العالم في مارس، مجموع هذه الارتباطات وحدها 100 يوم".

وأضاف "الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الإفريقية على افتراض المسيرة الأطول لديها 13 مباراة، لو منحنا كل مباراة 3 أيام قبلها و4 بعدها أو العكس، الحديث هنا عن 13 × 8 أيام، وهو ما يساوي 104 يوما".

وتابع "الشيء الوحيد الذي اتخذنا قرارا بشأنه أن الأندية يجب أن تلعب مباريات في الدوري بين مباريات دور المجموعات الإفريقية، وذلك حتى نتمكن من إراحتها في دور الثمانية وقبل النهائي لأنها أدوار إقصائية بلا تعويض".

وكشف عامر حسين عن إضافة آليات للتعامل مع العنصرية داخل اللائحة، حيث قال: "لدينا لائحة أفضل من أي لائحة اخرى، المهم هو تطبيقها. بند العنصرية جديد وهناك 3 خطوات لاتخاذها بين الحكم والمراقب".

وأوضح "الخطوة الأولى هي إيقاف المباراة، وإذا لم يتوقف الجمهور عن هذا السلوك يدخل الفريقان إلى غرفة الملابس لمدة 15 دقيقة، أما الخطوة الثالثة إذا تكرر هذا السلوك هي إنهاء المباراة".

ورفض حسين تأكيد موعد مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها الرابع من نوفمبر في الجولة الثالثة، حيث قال إنها ستعلن مع الجدول، كما استنكر من يقارن بين وضع الدوري المصري والوضع في أوروبا، لاختلاف الظروف والالتزامات مستدلا بكأس العرب والتوقف الناجم عنه كمثال على اختلافها.