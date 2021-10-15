نجوم الدوري – شكري نجيب.. من "أرجو من الإسماعيلي أن يتركني أرحل" إلى القائد الهداف

"أرجوكم اتركوني أرحل، طالما أن النادي لا يرغب في استمراري لماذا لا توافقون على العروض التي أحصل عليها؟".

شكري نجيب النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

تلك كانت كلمات شكري نجيب عبر FilGoal.com في يوليو 2020 قبل بداية الموسم الجديد وعودته إلى الإسماعيلي مرة أخرى.

استمر شكري نجيب وارتدى شارة القيادة وساهم بفضل جهوده في بقاء الإسماعيلي في موسم للنسيان.

ساهم شكري الموسم الماضي بـ 13 هدفا في الدوري المصري خلال 32 مباراة بتسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

نفس العدد من المساهمات التهديفية قدمه مع بتروجت والمقاولون العرب خلال موسمي 2018-19 و2019-2020 مع الفريقين خلال 37 مباراة.

شكري كان أكثر لاعب ساهم بالأهداف مع الدراويش الموسم الماضي برصيد 13 هدفا متساويا مع المغربي فخر الدين بن يوسف إذ سجل 11 هدفا وصنع هدفين.

شكري سجل 3 أهداف فقط من ركلات جزاء من أصل 8 أهداف سجلها الدراويش من علامة الجزاء في الدوري.

وبالتساوي مع أحمد مدبولي كان أكثر من صنع فرص محققة للتسجيل برصيد 42 فرصة وحل ثانيا خلف مدبولي الذي صنع 6 تمريرات حاسمة.

نجيب البالغ 27 عاما كان سابع أكثر لاعب حسمت أهدافا انتصارات لفريقه في الدوري الموسم الماضي، إذ جمع بتسجيله في 4 مباريات 12 نقطة للدراويش.

12 نقطة تعني أن تعثر الإسماعيلي بدون أهدافه كان يعني الهبوط الحتمي لا محالة.

كما تبادل الأدوار في كل المركز الهجومية المختلفة سواء كمهاجم أو صانع ألعاب أو جناح أيمن وأيسر ومهاجم ثانٍ.

وأصبح إيهاب جلال ثاني أكثر مدرب يسجل أهدافا تحت قيادته برصيد 8 أهداف في 19 مباراة، بعد عماد النحاس الذي سجل تحت قيادته 9 أهداف في 55 مباراة.

هدف شكري نجيب الرائع في شباك أسوان ⚽️💫#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/7KbbPXxmJt — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 14, 2021

ارتبط في الميركاتو الصيفي اسم شكري نجيب بأكثر من نادٍ لكنه فضل البقاء مع الدراويش لموسم آخر، إذ يتبقى في عقده عاما واحدا، ويستمر ليصبح أحد نجوم الدراويش في الدوري الموسم المقبل.