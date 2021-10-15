في الدقائق الأخيرة.. مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام أنجيه

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 22:53

كتب : أحمد أباظة

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان × أنجيه

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الفرنسي.

شهدت المباراة غياب اللاتينيين الدوليين عن صفوف باريس، وهم الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، والثنائي البرازيلي نيمار وماركينيوس.

أيضا غاب عن فريق العاصمة حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس بسبب إصابة تعرض لها مع المنتخب، مع استمرار غياب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق منذ بداية الموسم.

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رغم محاولات باريس سان جيرمان الخطرة في الشوط الأول، إلا أن التفوق أتى لصالح أنجيه في الدقيقة 36 بهدف أنجيلو فولجيني في الزاوية اليسرى، بعد عرضية من المغربي سفيان بوفال.

وشهدت تبديلات ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان ظهور خوان بيرنات العائد من الإصابة على حساب عبدو ديالو، فيما حل جورجينيو فينالدوم وافد الصيف من ليفربول على حساب رافينيا في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 69 نجح باريس في التعادل بواسطة دانيلو بيريرا، الذي أنهى الكرة برأسية في منتصف المرمى من موقع قريب، وذلك بعد عرضية من كيليان مبابي.

وأخيرا تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد بييريك كابيل لاعب وسط أنجيه، سجل منها مبابي هدف الفوز في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يواصل باريس التحليق بصدارة الدوري الفرنسي رافعا رصيده إلى 27 نقطة، بفارق 9 نقاط مؤقتا عن لينس أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

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