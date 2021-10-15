صن: برشلونة يراقب دفاع تشيلسي لدعم صفوفه بالمجان

أبدى برشلونة الإسباني اهتماما بضم ثنائي دفاع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا وأندرياس كريستنسن، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية.

يأتي ذلك كون الثنائي سيصبح متاحا بالمجان في الصيف القادم، حيث ينتهي عقديهما بنهاية الموسم الحالي.

ويعاني برشلونة كثيرا على الصعيد المادي، حيث تفوق ديونه حاجز المليار يورو، وبالتالي يلجأ لصفقات الانتقال الحر، والتي أجرى منها 3 في الصيف هم سيرخيو أجويرو وممفيس ديباي وإريك جارسيا.

ولكن خطط البلوجرانا الجديدة لاقتناص ثنائي البلوز تواجه احتمال التعطل قبل اتخاذها الحيز الرسمي، حيث يعتبر أزبيليكويتا وكريستنسن جزء من خطط المدرب توماس توخيل وبالتالي يمكنه للنادي التحرك لتجديد عقديهما قبل نهاية الموسم.

ويرتدي أزبيليكويتا شارة قيادة تشيلسي في الوقت الحالي، حيث يلعب ضمن الثلاثي الدفاعي، أو يتحرك لتغطية الطرف في ظل إصابة ريس جيمس، بينما تتصاعد أهمية كريستنسن كقلب دفاع في الفريق بالمداورة وتعويض الغيابات، وخصوصا في ظل موقف أنطونيو روديجر الغامض حتى الآن.

وينتهي عقد روديجر في الصيف القادم وسط اهتمام من بايرن ميونيخ وريال مدريد، ولذلك يستعد تشيلسي لتقديم عرض تجديد العقد إلى كريستنسن البالغ من العمر 25 عاما.

ويرغب الدنماركي في البقاء من ناحية، ومن الناحية الأخرى لا يمانع تشيلسي تلبية مطالبه على صعيد الراتب، الذي سيبلغ 120 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.