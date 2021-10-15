ميلان يعلن تجديد عقد جناحه حتى 2026

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 21:30

كتب : أحمد أباظة

تجديد عقد سايليمايكرس

أعلن ميلان الإيطالي رسميا عن تجديد عقد لاعبه البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس لمدة 5 سنوات، حيث ينتهي العقد الجديد في يونيو 2026.

وقال الروسونيري في بيان رسمي: "إيه سي ميلان سعيد بالإعلان عن تجديد عقد أليكسيس سايليمايكرس حتى 30 يونيو 2026".

وقال سايليمايكرس في تصريحاته لموقع ميلان الرسمي عقب التجديد: "أنا سعيد بالتطور مع هذا الفريق".

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وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن عقد اللاعب كان سينتهي في يونيو 2024، إلا أن الطرفين توصلا إلى إضافة عامين فوق المدة الأصلية، مع زيادة في الراتب لم يتم الكشف عنها.

وانضم الجناح البالغ من العمر 22 عاما إلى صفوف ميلان في يناير 2020 قادما من أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة، وهو الاتفاق الذي تم تحويله إلى عملية بيع نهائي في سبتمبر 2020.

ويملك سايليمايكرس 5 مباريات دولية بقميص منتخب بلجيكا، فيما شارك في 64 مباراة رسمية مع ميلان حتى الآن، مسجلا 4 أهداف وصانعا 10.

ميلان سايليمايكرس الدوري الإيطالي
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