لابورتا: بارتوميو اليائس أدرك حجم كارثته.. وهذا موقف روبرتو وديمبيلي

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 20:53

كتب : أحمد أباظة

جوان لابورتا رئيس برشلونة

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي على هامش الإعلان عن تجديد عقد بيدري لاعب وسط الفريق، بشرط جزائي قدره مليار يورو.

وقال لابورتا: "أريد أن يعتزل بيدري في برشلونة. يجب أن يسير على خطى اللاعبين العظماء في النادي. لقد لمسته هذه العصا السحرية ونريده أن يحظى بمسيرة معنا مثل (ليونيل) ميسي و(أندريس) إنييستا وتشافي".

وأضاف "هذا الثنائي الأخير انهى مسيرته عمليا في برشلونة وميسي لعب معنا لـ14 عاما. جميعهم منحونا الأفضل في مسيرتهم مع برشلونة ونتمنى أن يفعل بيدري الشيء ذاته".

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وتابع "الشرط الجزائي يظهر أننا نحبه في برشلونة، هذا ما يمنح المعنى لهذا الشرط، ولكن بيدري يستحق أكثر من ذلك المبلغ. إنه أسعد أيام حياتي منذ توليت الرئاسة، كان هناك أيضا يوم فوزنا بكأس الملك".

وعن حوار الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي دافع خلاله عن إدارته وهاجم منه لابورتا، رد الرئيس الحالي قائلا: "أنا سعيد للغاية بما نحتفل به اليوم ولا أريد تشتيت انتباهي بأسئلة أخرى".

وأوضح "أرى بارتوميو يائسا، وأرى أنه لاحظ ضخامة الكارثة التي ارتكبها وهو المسؤول عنها. الرئيس مسؤول عن كل شيء، ولكني لن أخوض في تفاصيل".

وفي حديث مع صحيفة سبورت الكتالونية تحدث رئيس النادي عن ملفات تجديد العقود، وعلى رأسها سيرجي روبرتو وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وقال لابورتا عن روبرتو: "إنه معنا. فقط تبقى بعض التفاصيل. كان واحدا من القادة الذين أظهروا بادرة لتخفيض رواتبهم. إنه لاعب مهم ونقدره لأنه ليس ملزما بفعل ذلك".

أما عن ديمبيلي أوضح الرئيس "علاقتنا معه جيدة، ونحن نتحدث مع وكيله. إنه يريد البقاء وهو لاعب مهم لنا وللمدرب. الأمر ذاته ينطبق على فاتي".

ونفى لابورتا تهديد ديمبيلي بنفس ما حدث مع إيلايتش موريبا، الذي رفض التجديد فتم استبعاده من الفريق الأول حتى تم بيعه إلى لايبزج الألماني، وهو ما تداولته الصحف مؤخرا.

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